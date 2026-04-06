Campero, sobre su crédito del Banco Nación: “Lo hice como cualquier ciudadano que labura más de 15 años rompiéndose el lomo”

Durante la charla con este diario, Campero rechazó que se trate de una campaña dirigida exclusivamente contra él y apuntó a “una operación periodística nacional” que mezcló la información de distintos bloques y partidos. “En total, más de 30.000 argentinos obtuvieron créditos hipotecarios. Tres de cada cuatro son del Banco Nación. Esto no es un beneficio para políticos, sino una herramienta para reactivar la economía y cubrir un déficit habitacional histórico”, señaló.