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Alerta fiscal: la caída en IVA y en Ganancias asfixia a las provincias y tensiona la coparticipación

Por qué las provincias están bajo máxima presión. Un escenario "optimista" sería simplemente empatar los valores reales del año anterior de la coparticipación.

Billetes. Billetes.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Iaraf alertó hoy que la caída en IVA y Ganancias asfixia las finanzas de las provincias argentinas ante la baja recaudación, que representa el 94% de los fondos coparticipables.
  • Pese a los $400.000 millones girados por Nación, el informe señala que alcanzar las metas fiscales es improbable si el consumo no repunta y la recaudación no crece sobre el 10%.
  • Se prevé un ajuste mayor en los distritos que superen la inflación en sus gastos. Mayo será determinante para el rumbo fiscal del segundo semestre y la viabilidad de las provincias.
Resumen generado con IA

El último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) encendió las alarmas sobre la sostenibilidad financiera de las provincias. Según el documento, el IVA y el Impuesto a las Ganancias -motores que explican el 94% de la masa coparticipable- enfrentan un escenario crítico que obligará a los gobernadores a profundizar el ajuste si el consumo y la actividad no repuntan de forma inmediata.

A pesar de la asistencia del Gobierno Nacional, que ya desembolsó $400.000 millones en adelantos transitorios a una docena de distritos, la viabilidad fiscal sigue en duda. Nadin Argañaraz, titular del Iaraf, advirtió que para que la recaudación de 2026 no pierda frente a la de 2025 en términos reales, el IVA debería crecer un 3,4% y Ganancias un 1,1% en los próximos meses.

Sin embargo, las metas presupuestarias son aún más ambiciosas y, según el informe, de cumplimiento "improbable". Para alcanzar los objetivos previstos, la recaudación conjunta de ambos tributos debería expandirse un 10,6% real en el período abril-diciembre, una cifra que choca contra la realidad económica actual. 

Ante este panorama, el Iaraf sostuvo que un escenario "optimista" sería simplemente empatar los valores reales del año anterior.

La advertencia para los gobernadores es clara. Aquellas provincias que incrementen su gasto nominal por encima de la inflación sufrirán un deterioro irreversible. Mayo será el mes clave para definir el rumbo del segundo semestre, marcado por los cierres de balances corporativos y su impacto directo en las arcas provinciales.

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