Alerta fiscal: la caída en IVA y en Ganancias asfixia a las provincias y tensiona la coparticipación

El último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) encendió las alarmas sobre la sostenibilidad financiera de las provincias. Según el documento, el IVA y el Impuesto a las Ganancias -motores que explican el 94% de la masa coparticipable- enfrentan un escenario crítico que obligará a los gobernadores a profundizar el ajuste si el consumo y la actividad no repuntan de forma inmediata.