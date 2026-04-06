El temporal también afectó a Casa de Gobierno: fallas eléctricas y oficinas sin luz
Resumen de nota
- La Casa de Gobierno de Tucumán sufrió fallas eléctricas y falta de luz en sus oficinas tras el temporal del fin de semana que afectó el suministro y la operatividad del edificio.
- Con registros de hasta 200 mm de lluvia, el sistema eléctrico interno colapsó, obligando al personal a trabajar con limitaciones mientras se reportan daños en toda la provincia.
- El incidente resalta la vulnerabilidad edilicia ante climas extremos. Se espera que el gobernador Jaldo encabece reuniones de emergencia para avanzar en planes hídricos preventivos.
El temporal que azotó a Tucumán durante el fin de semana no solo provocó anegamientos, daños en viviendas y complicaciones en distintos puntos de la provincia, sino que también impactó en el propio edificio de la Casa de Gobierno.
Según se informó, una de las fases del sistema eléctrico interno sufrió una avería a raíz de las intensas lluvias, lo que derivó en cortes de suministro en algunas dependencias. Como consecuencia, varias oficinas permanecieron sin luz y trabajadores debieron continuar sus tareas en condiciones limitadas.
El episodio se suma a una serie de inconvenientes registrados tanto en edificios públicos como privados. En distintos sectores de la provincia se reportaron filtraciones, ingreso de agua en locales comerciales y fallas en infraestructura edilicia.
De acuerdo a relevamientos meteorológicos, en algunas zonas se registraron hasta 200 milímetros de lluvia en pocas horas, un volumen que excede la capacidad de desagües y sistemas pluviales. Esta situación generó no solo calles anegadas, sino también problemas estructurales en construcciones que no están preparadas para soportar ese caudal.