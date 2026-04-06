SociedadActualidad Testimonios tras el temporal en Tucumán: “El agua llegaba al pecho y había que nadar” Las lluvias superaron todas las previsiones y en pocas horas anegaron barrios enteros en el sur tucumano. Vecinos cuentan cómo el agua avanzó sin aviso y los obligó a evacuar en plena noche. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL EL DÍA DESPUÉS. Vecinos esperaban en la ruta para volver a sus casas, mientras otros ya empezaban a limpiar. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL Por Ariane Armas Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánAguilaresRío Chico Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El "Pulga" Rodríguez volvió a jugar en Ñuñorco y crece la ilusión en Tucumán Lo más popular Santoral del 5 de abril: quiénes son los santos que se celebran este domingo Ganar masa muscular después de los 40: cuánto peso tenés que levantar en tus rutina, según la ciencia Creatividad: cuando la máquina hace todo, ¿qué nos queda a nosotros? Pascua, la celebración que no tiene fecha Cees Nooteboom, la muerte de un viajante La hoguera de los libros