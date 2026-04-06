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Testimonios tras el temporal en Tucumán: “El agua llegaba al pecho y había que nadar”

Las lluvias superaron todas las previsiones y en pocas horas anegaron barrios enteros en el sur tucumano. Vecinos cuentan cómo el agua avanzó sin aviso y los obligó a evacuar en plena noche.

EL DÍA DESPUÉS. Vecinos esperaban en la ruta para volver a sus casas, mientras otros ya empezaban a limpiar. EL DÍA DESPUÉS. Vecinos esperaban en la ruta para volver a sus casas, mientras otros ya empezaban a limpiar. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL
Por Ariane Armas Hace 2 Hs

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