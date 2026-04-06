El dramático relato de un testigo sobre otra familia atrapada durante el temporal: “Me decían que había un bebé”

Según explicó a LA GACETA, al acercarse observó el techo de un vehículo parcialmente cubierto y escuchó pedidos de auxilio desde el interior. “Una mujer me pedía ayuda y que avisara. Me decía que había un bebé”, señaló. Díaz aclaró que se trataba de otro de los autos que quedaron varados en el lugar esa noche, y no del vehículo en el que se trasladaban las víctimas fatales.