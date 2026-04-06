El dramático relato de un testigo sobre otra familia atrapada durante el temporal: “Me decían que había un bebé”
Resumen de nota
- Mariano Robles y Solana Albornoz murieron el sábado en Tafí Viejo, Tucumán, luego de que un temporal arrastrara su auto. Un testigo relató el drama de otros vehículos atrapados.
- Horacio Díaz describió que la fuerte corriente en el 'Camino Viejo' dificultó los rescates. El sector carece de pavimento y señalización, agravando el desborde de canales cercanos.
- Este hecho reaviva el reclamo por obras de infraestructura en Tucumán. El gobierno provincial evalúa planes hídricos de emergencia para prevenir futuras tragedias por inundaciones.
Un testimonio directo aportó nuevos detalles sobre las condiciones en las que se produjo la tragedia del sábado por la noche en Tafí Viejo, donde un vehículo fue arrastrado por la corriente durante el temporal y provocó la muerte de Mariano Robles y Solana Albornoz.
Horacio Díaz, casero de la zona cercana al barrio Villa Italia, relató que al momento de la tormenta advirtió la presencia de un automóvil atrapado por el agua en un camino conocido como “Camino Viejo”, caracterizado por su baja altura y frecuentes anegamientos.
Según explicó a LA GACETA, al acercarse observó el techo de un vehículo parcialmente cubierto y escuchó pedidos de auxilio desde el interior. “Una mujer me pedía ayuda y que avisara. Me decía que había un bebé”, señaló. Díaz aclaró que se trataba de otro de los autos que quedaron varados en el lugar esa noche, y no del vehículo en el que se trasladaban las víctimas fatales.
El testigo indicó que dio aviso inmediato y buscó asistencia con otros presentes en la zona, mientras las condiciones impedían una intervención directa. “La corriente era muy fuerte y no se podía avanzar”, sostuvo.
Según pudo observar LA GACETA, el sector donde ocurrió el hecho presenta dificultades de acceso, con tramos sin pavimentar, escasa señalización y proximidad a un canal que, durante lluvias intensas, incrementa su caudal. Vecinos y trabajadores del área señalaron que se trata de un punto donde suelen registrarse anegamientos cuando las precipitaciones son abundantes.
De acuerdo con los reportes, el temporal generó un volumen de agua inusual, lo que provocó el desborde de canales y el arrastre de vehículos en distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán. En ese contexto, el automóvil en el que se trasladaban las víctimas fue arrastrado varios metros por la corriente.