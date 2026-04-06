"Prendió fuego un living": el juicio de Felipe Pettinato llega a su final y se acerca el veredicto

Resumen de nota
- El Tribunal Oral N°14 dictará el veredicto contra Felipe Pettinato en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022 en Belgrano tras un incendio.
- La fiscalía pidió 4 años y 7 meses de prisión, mientras la querella exige 15 años. El incendio se habría originado de forma intencional en el living mientras la víctima dormía.
- Tras los alegatos finales de la defensa y las últimas palabras del acusado, el fallo judicial marcará el cierre de un caso de alto perfil mediático por estrago doloso en Argentina.
El juicio en contra de Felipe Pettinato, acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte por la tragedia que costó la vida de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo en 2022 llega a su fin. El alegato de la defensa representa el cierre, debido a que seguido de las palabras del acusado, se dará el dictamen del veredicto.
Luego de que la querella y la fiscalía presentaran sus alegatos, con pedidos de pena de 15 años y de 4 años y siete meses respectivamente, la defensa a cargo de Lucio Simonetto y Norberto Frontini asume hoy su turno en el proceso. Se espera que, tras esta intervención, el acusado Pettinato brinde sus palabras finales frente al debate, paso previo a que el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 dicte la sentencia definitiva.
Qué se sabe del juicio contra Felipe Pattinato
Después de los pedidos de condena realizados previamente por la fiscalía y la querella, el proceso se encamina hacia el veredicto definitivo. Se mantiene la expectativa sobre la decisión del acusado de dirigirse al tribunal en esta instancia de cierre, ya que mantuvo silencio durante las audiencias anteriores.
La fiscalía sostiene que el imputado causó de manera intencional el incendio que acabó con la vida del médico en el barrio de Belgrano durante mayo de 2022. Por este motivo, el fiscal solicitó una pena de cuatro años y siete meses de prisión. En contraste, la parte querellante elevó su pedido a quince años, fundamentando su postura en la falta de auxilio hacia la víctima durante el siniestro y los antecedentes penales del procesado.
Las palabras de los abogados en contra de Felipe Pettinato
Actualmente, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°14 escuchan los fundamentos de los letrados Lucio Simonetto y Norberto Frontini para concluir con el debate oral. Una vez finalizada esta etapa y seguido de las palabras finales del acusado, el cuerpo judicial emitirá la sentencia correspondiente. La resolución determinará la responsabilidad penal de Pettinato en este hecho calificado legalmente como estrago doloso seguido de muerte.
"Prendió fuego un living, no en una parrilla o cocina, sino sobre el sillón y la ropa de Melchor, que dormía tranquilamente", dijo el abogado Alejandro Drago para enfatizar que Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado.