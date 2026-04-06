"Prendió fuego un living": el juicio de Felipe Pettinato llega a su final y se acerca el veredicto

La fiscalía sostiene que el imputado causó de manera intencional el incendio que acabó con la vida del médico en el barrio de Belgrano durante mayo de 2022. Por este motivo, el fiscal solicitó una pena de cuatro años y siete meses de prisión. En contraste, la parte querellante elevó su pedido a quince años, fundamentando su postura en la falta de auxilio hacia la víctima durante el siniestro y los antecedentes penales del procesado.