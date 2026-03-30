Piden cuatro años de prisión para Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

El juicio contra Felipe Pettinato continuó este lunes con los alegatos de la fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, en el proceso que investiga la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida tras un incendio en un departamento del barrio porteño de Belgrano.
El fiscal Fernando Klappenbach solicitó una condena de cuatro años y siete meses de prisión por el delito de incendio culposo seguido de muerte, en concurso real con la condena previa por abuso sexual que ya pesa sobre el imputado.
En la audiencia anterior, la querella, representada por el abogado Alejandro Drago, había pedido una pena de 15 años de cárcel bajo la figura de estrago doloso seguido de muerte, que prevé sanciones de hasta 20 años si el acusado es hallado culpable.
El alegato del Ministerio Público se produjo tras varias jornadas de producción de prueba, que incluyeron testimonios de peritos, bomberos, vecinos del edificio y familiares de la víctima. “Las consecuencias del hecho son graves e irreparables, pero lo que busco es encontrar respuestas que deben provenir de las pruebas. Hemos realizado un gran esfuerzo con el equipo, revisando informes técnicos, testimoniales, médicos e historias clínicas, pero debo reconocer que no encontré elementos suficientes para sostener otra hipótesis”, afirmó Klappenbach.
El fiscal también descartó poder sostener que Pettinato no haya intentado auxiliar a la víctima. “Tampoco podemos arribar a la teoría de que no hizo nada para salvar a Melchor. La carbonización en la parte superior del cuerpo responde a la alta exposición a la temperatura, pero no permite concluir eso”, explicó.
En ese sentido, remarcó que el acusado se negó a declarar durante el proceso, lo que, a su criterio, hubiera sido clave para esclarecer lo sucedido. “Más allá de su silencio, entiendo que faltó un análisis más profundo de su historia clínica, donde se indica que ambos consumieron psicofármacos”, agregó.
Sobre el origen del incendio, Klappenbach señaló que la versión inicial de Pettinato, quien dijo haber encendido un cigarrillo con un encendedor que habría quedado prendido sobre un sillón, coincide con algunas pericias realizadas en el lugar, aunque aclaró que no se secuestró ningún objeto de esas características. “Tampoco se secuestraron muchos otros elementos”, indicó.
“No estoy en condiciones de relatar cómo actuó Pettinato. Puedo pensar, según testigos, que hubo una puesta en escena tanto en el edificio como en el hospital, pero no puedo afirmar que no hizo nada. No se fue ni se desentendió de su amigo”, sostuvo.
Incluso citó el testimonio de un vecino que lo vio alterado, con un matafuegos en la mano, intentando apagar el fuego. “Será un tremendo inútil, pero no podemos decir que no hizo nada”, expresó.
Para el fiscal, la hipótesis más consistente es la de una acción negligente. “Pudo haber una manipulación imprudente de un encendedor que derivó en el incendio y en la muerte de Melchor Rodrigo. No tengo certeza de que haya sido un hecho deliberado”, resumió, antes de insistir con el pedido de condena.
Por su parte, la querella sostuvo una postura más severa. “Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado. Prendió fuego un living, sobre un sillón y sobre la ropa de Melchor, que dormía. Sabía lo que provocaba y continuó con indiferencia. Esto no fue un accidente”, planteó Drago.
El abogado también cuestionó la actitud del acusado tras el hecho. “No tuvo el menor gesto de empatía con la familia. No hubo un llamado ni una explicación. Hubiera sido importante que pidiera perdón”, afirmó.
La querella respaldó su acusación en la pericia de bomberos de la Policía de la Ciudad, que descartó que el fuego se haya originado por una colilla de cigarrillo. Según ese informe, se utilizó un elemento capaz de generar llama libre, como un encendedor o fósforo, posiblemente combinado con un aerosol.
El foco ígneo se habría iniciado en el sillón del living, donde Rodrigo dormía bajo los efectos de psicofármacos. En el lugar se hallaron fósforos parcialmente quemados y un aerosol vacío, lo que refuerza la hipótesis de un incendio intencional.
El proceso judicial comenzó el 23 de febrero y se desarrolla de manera virtual. Investiga el incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en un departamento ubicado en la calle Aguilar al 2300, en Belgrano.
Durante el debate, declaró la madre de la víctima, Delia Beatriz Muzio, quien aseguró que Pettinato “tenía una obsesión” con su hijo. También testificaron vecinos que lo describieron como “visiblemente excitado”, pidiendo ayuda mientras avanzaban las llamas.
Uno de ellos relató que fue empujado por el acusado dentro del departamento, quien le dio una camisa para cubrirse la boca. Otro recordó que Pettinato corría descalzo, con la garganta irritada, gritando: “Tengo que ayudar a mi amigo”.
Las pericias técnicas indicaron que el incendio se produjo en el piso 22 del edificio y que la víctima presentaba un 36% del cuerpo carbonizado, sin signos de defensa, lo que sugiere que estaba inconsciente al momento del hecho. También se encontró un aerosol parcialmente quemado junto al cuerpo, aunque no se pudo determinar su contenido.
Testigos afirmaron que el propio Pettinato reconoció su responsabilidad en el momento. “Me mandé la c... porque prendí el pucho. La culpa es mía”, habría dicho. Sin embargo, el acusado no declaró durante el juicio ni respondió preguntas, y su defensa no realizó planteos relevantes.
Con los alegatos de la fiscalía, el juicio ingresa en su tramo final. Resta la exposición de la defensa y luego el tribunal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, quedará en condiciones de dictar sentencia.