Piden cuatro años de prisión para Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

El alegato del Ministerio Público se produjo tras varias jornadas de producción de prueba, que incluyeron testimonios de peritos, bomberos, vecinos del edificio y familiares de la víctima. “Las consecuencias del hecho son graves e irreparables, pero lo que busco es encontrar respuestas que deben provenir de las pruebas. Hemos realizado un gran esfuerzo con el equipo, revisando informes técnicos, testimoniales, médicos e historias clínicas, pero debo reconocer que no encontré elementos suficientes para sostener otra hipótesis”, afirmó Klappenbach.