Antes de que se conozca la sentencia, Tamara Pettinato habló de la enfermedad que enfrenta su hermano Felipe Pettinato: "Es de por vida"

Resumen de nota
- Tamara Pettinato habló sobre el juicio de su hermano Felipe por la muerte de Melchor Rodrigo en 2022, definiendo el hecho como un accidente doméstico causado por las adicciones.
- El incendio ocurrió en Palermo mientras ambos consumían psicofármacos. El fiscal descartó dolo, contradiciendo a la querella, y pidió una pena menor dada la situación de consumo.
- La conductora afirmó que la enfermedad de su hermano es crónica y de por vida. La próxima semana la defensa expondrá sus alegatos antes del veredicto final del Tribunal Oral N° 14.
Tamara Pettinato vive días intensos con su familia. acompaña desde el día uno a su hermano Felipe, que está acusado por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, quien falleció en un incendio que se produjo en su departamento de Palermo, del que el joven salió ileso.
“Yo voy a todas las audiencias, es por Zoom, es raro. Vamos al estudio del abogado y nos conectamos ahí, contó la conductora en De aquí en más, el programa de María O ´Donnell en Urbana Play, donde recapituló lo que ocurrió aquel día de mayo de 2022. Una tragedia que, según aseguró y se pudo probar, tiene a las adicciones en un lugar protagónico.
"Fue un accidente doméstico, Felipe estaba en shock y drogado", señaló Tamara en tanto que el fiscal del juicio pidió una pena más leve para , dado el contexto de los hechos. "Ayer el fiscal contradice a la querella. La querella pedía por doloso. El fiscal revisando todo no encuentra el dolo", añadió sobre el que inició la familia del fallecido.
Tamara indicó que “lo que supone que no se puede comprobar es que el fuego lo inicia Felipe”. “Tampoco dijeron los peritos que la persona que murió estaba inconsciente", aclaró, y sostuvo: “Creo que pasó lo que creí estos cuatro años: eran dos personas consumiendo en un departamento desde las 8 de la mañana y esto fue a las 12 de la noche. Sé que relación tenían, sé que consumían".
En cuanto a la relación de Felipe con Melchor, Tamara fue clara: tenían una amistad, el médico no lo estaba tratando cuando ocurrió la tragedia. "Melchor no asistía adictos, era neurólogo. Mi hermano era muy amigo de él y sufrió mucho por su muerte. Se dijeron barbaridades, se dijo que era su médico, no estaba ahí asistiéndolo. Estaba en ese departamento con el único objetivo de consumir todo el día".
"Podrían haber fallecido los dos, podría haber fallecido Felipe y Melchor no. Fue un accidente doméstico”, insistió, y se explayó en el tipo de consumos que los dos compartían. "También existe drogarse con medicación psiquiátrica. Se estaban drogando con drogas que no son las clásicas, y que estuvieron horas y horas consumiendo anfetaminas más benzodiacepina que te bajan y eso es un combo mortal”.
Tamara repasó el camino que recorrió junto a su hermano Felipe luego del incendio en diferentes centros de salud mental y rehabilitación de adicciones. “Después de ese hecho estuvo internado un año y pico, hizo tratamiento en distintos lugares, ahora hace tratamiento ambulatorio porque la adicción es de por vida”, indicó. Y cerró, contundente: “Es una enfermedad crónica, va a tener que estar controlado siempre”.
“Por lo pronto estamos tranquilos porque todo lo que estuvieron diciendo en el juicio es lo que sabíamos, que él lo quiso ayudar. Quedó demostrado que los dos en sangre tenían los mismos psicofármacos”, añadió hacia el final de la entrevista. Ahora solo resta esperar unos días para que el proceso termine. La semana próxima hablará la defensa de Felipe y recién ahí el Tribunal Oral número 14 tomará la resolución.