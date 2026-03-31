Antes de que se conozca la sentencia, Tamara Pettinato habló de la enfermedad que enfrenta su hermano Felipe Pettinato: "Es de por vida"

En cuanto a la relación de Felipe con Melchor, Tamara fue clara: tenían una amistad, el médico no lo estaba tratando cuando ocurrió la tragedia. "Melchor no asistía adictos, era neurólogo. Mi hermano era muy amigo de él y sufrió mucho por su muerte. Se dijeron barbaridades, se dijo que era su médico, no estaba ahí asistiéndolo. Estaba en ese departamento con el único objetivo de consumir todo el día".