Tras el temporal, no habrá clases en 96 escuelas de Tucumán

En esa lista se incluye a la Escuela N°150 de Del Sunchal; la Escuela de Comercio Vicente Vital Heredia de El Timbó; la Dr. Caupolicán Molina de Gobernador Piedrabuena; la SRTIC La Soledad y la SRTIC La Virginia en La Soledad; la Escuela Secundaria Rural de Las Colas; la Escuela N°166 Elvira López de Martínez Savalía de Las Lajitas; Salvador Alfonso de Las Salinas; la SRTIC Los Chorrillos; la Escuela N°61 Dolores del Carmen Brito de Río Nío; la SRTIC San Carlos; la Escuela N°5 Hipólito Buchard de Santa Rosa-Tala Pozo; la Secundaria El Timbó Nuevo; la Escuela N°250 Antonio Campo de Timbó Viejo, y la Escuela N°326 de Tranquitas; entre otras. Mayores detalles en la web https://www.comunicaciontucuman.gob.ar