Opinión› PUNTO DE VISTA YPF: cuando el derecho público incomoda al dogma privatista Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL 04 Abril 2026 Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Yacimientos Petrolíferos FiscalesCevil PozoGerónimo Vargas AignasseJuan Pablo IIEduardo RotheRecuerdos fotográficos Tamaño texto Comentarios Lo más popular Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación