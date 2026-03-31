Javier Milei celebró la caída de la pobreza en el segundo semestre de 2025: “Dato no relato”

Por su parte, la cartera que conduce Sandra Pettovello difundió un comunicado en el que atribuyó la disminución a las políticas económicas implementadas por el Gobierno. En ese sentido, sostuvo que “gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde el Ministerio de Capital Humano, focalizadas hacia los sectores más vulnerables, de manera directa, transparente y sin intermediarios, la pobreza continúa descendiendo en la Argentina”.