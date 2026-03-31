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Javier Milei celebró la caída de la pobreza en el segundo semestre de 2025: “Dato no relato”

El mandatario argentino se pronunció en sus redes sociales tras conocerse el informe del Indec.

Javier Milei, presidente de la Nación. Javier Milei, presidente de la Nación.
Hace 46 Min

Resumen de nota

  • Javier Milei celebró este martes la baja de la pobreza al 28,2% en Argentina durante el segundo semestre de 2025, según datos del Indec, marcando el nivel más bajo desde 2018.
  • La cifra representa una mejora frente al 31,6% previo. El Ministerio de Capital Humano atribuyó el descenso a la reducción de la inflación y a la asistencia social directa.
  • Pese a la mejora, 13 millones de personas siguen en la pobreza. El dato refuerza el discurso oficial sobre la estabilización económica y proyecta una tendencia de alivio social.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei celebró este martes la baja en los índices de pobreza difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que registró una caída al 28,2% en el segundo semestre de 2025 y marcó el nivel más bajo desde 2018. 

A través de su cuenta en X, el mandatario destacó el dato con un mensaje breve y enfático: “La pobreza sigue bajando. Dato no relato. Maga”, acompañado por el informe elaborado por el Ministerio de Capital Humano.

La pobreza volvió a bajar en Argentina y fue de 28,2% en el segundo semestre de 2025

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De acuerdo a las cifras oficiales, pese a la mejora, aún hay alrededor de 13 millones de personas en situación de pobreza en la Argentina. En tanto, la indigencia -que comprende a quienes no logran cubrir la canasta básica alimentaria- se ubicó en el 6,3%.

El dato representa una baja respecto a la medición anterior, cuando la pobreza había alcanzado el 31,6% y la indigencia el 6,9%, lo que refleja una mejora en ambos indicadores sociales.

El Gobierno anunció una fuerte baja de la pobreza al 26,9% en medio de la polémica por el Indec

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Baja de la pobreza

Por su parte, la cartera que conduce Sandra Pettovello difundió un comunicado en el que atribuyó la disminución a las políticas económicas implementadas por el Gobierno. En ese sentido, sostuvo que “gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde el Ministerio de Capital Humano, focalizadas hacia los sectores más vulnerables, de manera directa, transparente y sin intermediarios, la pobreza continúa descendiendo en la Argentina”.

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