Javier Milei celebró la caída de la pobreza en el segundo semestre de 2025: “Dato no relato”

Resumen de nota
- Javier Milei celebró este martes la baja de la pobreza al 28,2% en Argentina durante el segundo semestre de 2025, según datos del Indec, marcando el nivel más bajo desde 2018.
- La cifra representa una mejora frente al 31,6% previo. El Ministerio de Capital Humano atribuyó el descenso a la reducción de la inflación y a la asistencia social directa.
- Pese a la mejora, 13 millones de personas siguen en la pobreza. El dato refuerza el discurso oficial sobre la estabilización económica y proyecta una tendencia de alivio social.
El presidente Javier Milei celebró este martes la baja en los índices de pobreza difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que registró una caída al 28,2% en el segundo semestre de 2025 y marcó el nivel más bajo desde 2018.
A través de su cuenta en X, el mandatario destacó el dato con un mensaje breve y enfático: “La pobreza sigue bajando. Dato no relato. Maga”, acompañado por el informe elaborado por el Ministerio de Capital Humano.
De acuerdo a las cifras oficiales, pese a la mejora, aún hay alrededor de 13 millones de personas en situación de pobreza en la Argentina. En tanto, la indigencia -que comprende a quienes no logran cubrir la canasta básica alimentaria- se ubicó en el 6,3%.
El dato representa una baja respecto a la medición anterior, cuando la pobreza había alcanzado el 31,6% y la indigencia el 6,9%, lo que refleja una mejora en ambos indicadores sociales.
LA POBREZA SIGUE BAJANDO.— Javier Milei (@JMilei) March 31, 2026
Dato no relato.
MAGA! https://t.co/rAGqBGhU6n
Baja de la pobreza
Por su parte, la cartera que conduce Sandra Pettovello difundió un comunicado en el que atribuyó la disminución a las políticas económicas implementadas por el Gobierno. En ese sentido, sostuvo que “gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde el Ministerio de Capital Humano, focalizadas hacia los sectores más vulnerables, de manera directa, transparente y sin intermediarios, la pobreza continúa descendiendo en la Argentina”.