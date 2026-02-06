El Gobierno anunció una fuerte baja de la pobreza al 26,9% en medio de la polémica por el Indec

En un intento por retomar la iniciativa tras la renuncia de Marco Lavagna, el ministerio de Capital Humano difundió un informe que asegura que la pobreza cayó 11,4 puntos interanuales, ubicándose en el 26,9% al cierre del tercer trimestre de 2025. Según la cartera dirigida por Sandra Pettovello, la mejora respondió a la estabilidad macroeconómica y la desaceleración de la inflación.