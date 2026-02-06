Secciones
El Gobierno anunció una fuerte baja de la pobreza al 26,9% en medio de la polémica por el Indec

El Ejecutivo atribuyó el dato a la baja de la inflación y a las políticas de asistencia "sin intermediarios".

ECONOMÍA ARGENTINA. El Indec y la medición de la pobreza.
Hace 3 Hs

En un intento por retomar la iniciativa tras la renuncia de Marco Lavagna, el ministerio de Capital Humano difundió un informe que asegura que la pobreza cayó 11,4 puntos interanuales, ubicándose en el 26,9% al cierre del tercer trimestre de 2025. Según la cartera dirigida por Sandra Pettovello, la mejora respondió a la estabilidad macroeconómica y la desaceleración de la inflación.

Sin embargo, el anuncio se produjo en un clima de alta tensión. La salida de Lavagna del Indec -tras seis años de gestión- y la decisión del ministro Luis Caputo de postergar el nuevo índice de precios (IPC) despertaron suspicacias sobre la transparencia estadística. 

Caputo admitió que el desplazamiento de Lavagna se debió a discrepancias sobre el momento para implementar cambios metodológicos: el Gobierno prefiere esperar a que la "desinflación esté consolidada".

A diferencia de los datos semestrales que publica el Indec, esta medición es una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. El informe oficial destacó que la indigencia también perforó el piso anterior, situándose en el 6,0%. 

Según el Poder Ejecutivo, estas cifras validaron el fin de la intermediación en los planes sociales y el impacto directo de las transferencias a los sectores más vulnerables.

Comentarios