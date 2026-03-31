Nuevo recibo de sueldo: ¿cuáles son los cambios y cómo realizar el nuevo calculo?

El Gobierno reglamentó la Ley de Modernización Laboral a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, introduciendo cambios mediante el inciso j) del artículo 140. Esta modificación transforma el recibo de sueldo, que deja de funcionar únicamente como un comprobante de haberes para convertirse en un documento que tambien informa sobre el costo laboral total de cada puesto.