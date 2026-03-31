Secciones
SociedadActualidad

Nuevo recibo de sueldo: ¿cuáles son los cambios y cómo realizar el nuevo calculo?

El recibo de sueldo deja de funcionar como un comprobante de haberes para convertirse en un documento que tambien informa sobre el costo laboral.

Nuevo recibo de sueldo: ¿cuáles son los cambios y cómo realizar el nuevo calculo? Sueldos
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

El Gobierno reglamentó la Ley de Modernización Laboral a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, introduciendo cambios mediante el inciso j) del artículo 140. Esta modificación transforma el recibo de sueldo, que deja de funcionar únicamente como un comprobante de haberes para convertirse en un documento que tambien informa sobre el costo laboral total de cada puesto.

Cómo quedan los sueldos de encargados de edificios para abril de 2026

Cómo quedan los sueldos de encargados de edificios para abril de 2026

La nueva normativa obliga a detallar la inversión completa que realiza el empleador, visibilizando las cargas y aportes adicionales al salario neto. Este ajuste busca mayor transparencia en la relación laboral, permitiendo que cada trabajador conozca el gasto total que representa su posición para la empresa según el nuevo marco legal.

Cambios del nuevo recibo de sueldo

Estos son los conceptos que debén aparecer en el nuevo formato del recibo de sueldo

  • Aportes al SIPA (jubilación)
  • Contribuciones al PAMI
  • Aportes a obra social
  • Asignaciones familiares
  • Cuota de ART
  • Seguro de vida obligatorio
  • Costo laboral total del puesto
  • Contribuciones patronales
  • Salario bruto
  • Aportes del trabajador
  • Salario neto a cobrar
  • Aportes a fondos de cese laboral
  • Otros costos indirectos asociados al puesto.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas
1

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición
2

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes
3

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h
4

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas
5

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal
6

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Más Noticias
“No es solo un huevo de Pascua, es una experiencia”: así son los nuevos huevos en gajos que se venden en Tucumán

“No es solo un huevo de Pascua, es una experiencia”: así son los nuevos huevos en gajos que se venden en Tucumán

Préstamos Anses: ¿cuándo podrían volver y de cuánto será el nuevo tope?

Préstamos Anses: ¿cuándo podrían volver y de cuánto será el nuevo tope?

La humanidad volverá a la Luna: cuándo y a qué hora es el despegue de Artemis II

La humanidad volverá a la Luna: cuándo y a qué hora es el despegue de Artemis II

El tiempo en Tucumán: el calor no aflojará y podría llover durante la tarde

El tiempo en Tucumán: el calor no aflojará y podría llover durante la tarde

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Qué esperar del cierre de marzo: la energía que gobernará a los signos del horóscopo chino, según Ludovica Squirru

Qué esperar del cierre de marzo: la energía que gobernará a los signos del horóscopo chino, según Ludovica Squirru

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Paro universitario: Adiunt exige que se aplique la Ley de financiamiento

Paro universitario: Adiunt exige que se aplique la Ley de financiamiento

Comentarios