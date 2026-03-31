Nuevo recibo de sueldo: ¿cuáles son los cambios y cómo realizar el nuevo calculo?

El Gobierno reglamentó la Ley de Modernización Laboral a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, introduciendo cambios mediante el inciso j) del artículo 140. Esta modificación transforma el recibo de sueldo, que deja de funcionar únicamente como un comprobante de haberes para convertirse en un documento que tambien informa sobre el costo laboral total de cada puesto.
La nueva normativa obliga a detallar la inversión completa que realiza el empleador, visibilizando las cargas y aportes adicionales al salario neto. Este ajuste busca mayor transparencia en la relación laboral, permitiendo que cada trabajador conozca el gasto total que representa su posición para la empresa según el nuevo marco legal.
Cambios del nuevo recibo de sueldo
Estos son los conceptos que debén aparecer en el nuevo formato del recibo de sueldo
- Aportes al SIPA (jubilación)
- Contribuciones al PAMI
- Aportes a obra social
- Asignaciones familiares
- Cuota de ART
- Seguro de vida obligatorio
- Costo laboral total del puesto
- Contribuciones patronales
- Salario bruto
- Aportes del trabajador
- Salario neto a cobrar
- Aportes a fondos de cese laboral
- Otros costos indirectos asociados al puesto.