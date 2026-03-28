Secciones
EconomíaNoticias económicas

Arrancó el pago de sueldos para estatales tucumanos: conocé el cronograma

Según informaron las autoridades, la parte complementaria comenzará a abonarse el sábado 7 de abril.

Hace 2 Hs

La Tesoraría de la Provincia, organismo que depende de la secretaría de Hacienda del ministerio de Economía y Producción, informó que este sábado arrancó el pago de sueldo del mes de marzo para empleados estatales.

El cronogram completo:

Sabado 28 de marzo

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa) 

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto Provincial de la lucha contra el Alcoholismo 

- Ente Único de Reg. de Servicios Públicos 

- Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán

Martes 31 de marzo

- Administración Central 

- Seguridad ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)

- Defensoría del Pueblo

- Tribunal de Cuentas 

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Poder Legislativo 

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Poder Judicial  (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal 

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

Miércoles 1 de abril

- Comunas Rurales

- Municipios del Interior 

- Dirección de Recursos Hidricos 

- Ente Autárquico Tucumán Turismo 

- Ente Cultural de Tucumán 

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

- Instituto Desarrollo Productivo 

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Instituto Promoción del Azúcar y Alcohol 

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa 

En tanto que la parte complementaria comenzará a abonarse de acuerdo a lo previsto de la siguiente forma:  

Martes 7 de abril

- Sistema Provincial De Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (Ersept.)

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucuman

- Seguridad (Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)

Miércoles 8 De Abril

- Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)

- Administracion Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de lucha contra el Alcoholismo 

- Comunas Rurales

-Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Tribunal de Cuentas

-Tribunal Fiscal de Apelación

- Jubilados Fuera de Convenio

- Renta Vitalicia-Héroes de Malvinas

- Asignaciones Ex-Empleados Talleres De Tafi Viejo

Jueves 9 De Abril

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)

- Ministerio Publico Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Poder Legislativo

- Municipios del Interior

- Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucuman Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual 

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst.Promocion del Azúcar y Alcohol

- Ente Autarq.Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Publicos de Gestión Privadas (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los fantasmas de Jaldo
1

Los fantasmas de Jaldo

Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial
2

Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial

El queso de Tafí del Valle es el primer lácteo argentino en obtener certificación de origen
3

El queso de Tafí del Valle es el primer lácteo argentino en obtener certificación de origen

Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos
4

Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado caluroso, con chaparrones y máxima de 30°C
5

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado caluroso, con chaparrones y máxima de 30°C

Mortal enfrentamiento entre dos familias en Banda del Río Salí
6

Mortal enfrentamiento entre dos familias en Banda del Río Salí

Más Noticias
Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos

Limpieza del hogar: por qué recomiendan usar vinagre en el agua para los pisos

Ricardo Arriazu plantea tres escenarios para el desafío de crecer

Ricardo Arriazu plantea tres escenarios para el desafío de crecer

Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial

Manuel Adorni, más complicado: testigos contradicen la versión oficial

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado caluroso, con chaparrones y máxima de 30°C

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado caluroso, con chaparrones y máxima de 30°C

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se involucra en el debate por Campo Norte

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se involucra en el debate por Campo Norte

Los fantasmas de Jaldo

Los fantasmas de Jaldo

Franco Colapinto en Suzuka: cómo le fue en la qualy del GP de Japón y en qué posición larga

Franco Colapinto en Suzuka: cómo le fue en la qualy del GP de Japón y en qué posición larga

El queso de Tafí del Valle es el primer lácteo argentino en obtener certificación de origen

El queso de Tafí del Valle es el primer lácteo argentino en obtener certificación de origen

Comentarios