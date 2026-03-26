Cómo quedan los sueldos de encargados de edificios para abril de 2026

El consejo directivo de la FATERYH y las cámaras empleadoras del sector acordaron un nuevo incremento salarial para marzo, el cual se liquidará durante los primeros días de abril. Esta mejora establece una subida del 1,7% sobre el básico de febrero de 2026, aplicable a la cuarta categoría de los convenios colectivos 589/10 y 590/10, con ajustes proporcionales para el resto de los niveles.