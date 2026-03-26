Cómo quedan los sueldos de encargados de edificios para abril de 2026

El consejo directivo de la FATERYH y las cámaras empleadoras del sector acordaron un nuevo incremento salarial para marzo, el cual se liquidará durante los primeros días de abril. Esta mejora establece una subida del 1,7% sobre el básico de febrero de 2026, aplicable a la cuarta categoría de los convenios colectivos 589/10 y 590/10, con ajustes proporcionales para el resto de los niveles.
El acuerdo incorpora además una suma fija remunerativa de 120.000 pesos para los trabajadores del sector. Dicho monto se abona de manera proporcional según la categoría laboral de cada empleado, consolidando así el esquema de haberes actualizado para el inicio del segundo trimestre del año.
Cómo van a quedar los sueldo en abril de 2026
Salarios de abril según las categorías
Encargado permanente con vivienda
- 1° categoría: $983.223
- 2° categoría: $942.255
- 3° categoría: $901.288
- 4° categoría: $819.353
- 1° categoría: $1.144.753
- 2° categoría: $1.097.055
- 3° categoría: $1.049.357
- 4° categoría: $953.961
- 1°: $983.223
- 2°: $942.255
- 3°: $901.288
- 4°: $819.353
- 1°: $1.144.753
- 2°: $1.097.055
- 3°: $1.049.357
- 4°: $953.961
- 1°: $572.376
- 2°: $548.527
- 3°: $524.678
- 4°: $476.980
- 1°: $1.017.405
- 2°: $975.013
- 3°: $932.621
- 4°: $847.837
- 1°: $1.188.973
- 2°: $1.139.432
- 3°: $1.089.892
- 4°: $990.811
- Todas las categorías: $1.430.953