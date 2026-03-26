Secciones
SociedadActualidad

Cómo quedan los sueldos de encargados de edificios para abril de 2026

Dicho monto se abona de manera proporcional según la categoría laboral de cada empleado.

Cómo quedan los sueldos de encargados de edificios para abril de 2026 Encargados de edificios
Hace 6 Hs

El consejo directivo de la FATERYH y las cámaras empleadoras del sector acordaron un nuevo incremento salarial para marzo, el cual se liquidará durante los primeros días de abril. Esta mejora establece una subida del 1,7% sobre el básico de febrero de 2026, aplicable a la cuarta categoría de los convenios colectivos 589/10 y 590/10, con ajustes proporcionales para el resto de los niveles.

Feriados, sumas fijas y paritarias: el complejo escenario del sueldo de los empleados de comercio en marzo

Feriados, sumas fijas y paritarias: el complejo escenario del sueldo de los empleados de comercio en marzo

El acuerdo incorpora además una suma fija remunerativa de 120.000 pesos para los trabajadores del sector. Dicho monto se abona de manera proporcional según la categoría laboral de cada empleado, consolidando así el esquema de haberes actualizado para el inicio del segundo trimestre del año.

Cómo van a quedar los sueldo en abril de 2026

Salarios de abril según las categorías

Encargado permanente con vivienda

  • 1° categoría: $983.223
  • 2° categoría: $942.255
  • 3° categoría: $901.288
  • 4° categoría: $819.353
  • 1° categoría: $1.144.753
  • 2° categoría: $1.097.055
  • 3° categoría: $1.049.357
  • 4° categoría: $953.961
  • 1°: $983.223
  • 2°: $942.255
  • 3°: $901.288
  • 4°: $819.353
  • 1°: $1.144.753
  • 2°: $1.097.055
  • 3°: $1.049.357
  • 4°: $953.961
  • 1°: $572.376
  • 2°: $548.527
  • 3°: $524.678
  • 4°: $476.980
  • 1°: $1.017.405
  • 2°: $975.013
  • 3°: $932.621
  • 4°: $847.837
  • 1°: $1.188.973
  • 2°: $1.139.432
  • 3°: $1.089.892
  • 4°: $990.811
  • Todas las categorías: $1.430.953
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir
1

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento
2

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron
3

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores
4

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes
5

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
6

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Más Noticias
Murió Noelia Castillo Ramos tras recibir la eutanasia en España

Murió Noelia Castillo Ramos tras recibir la eutanasia en España

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Escándalo en Salta: el casamiento en la Quebrada de las Conchas que terminó en denuncia penal

Escándalo en Salta: el casamiento en la Quebrada de las Conchas que terminó en denuncia penal

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

El tiempo en Tucumán: el cielo permanecerá nublado y llovería por la noche

El tiempo en Tucumán: el cielo permanecerá nublado y llovería por la noche

Horóscopo chino: ¿qué le depara a tu signo los últimos días de marzo según Ludovica Squirru?

Horóscopo chino: ¿qué le depara a tu signo los últimos días de marzo según Ludovica Squirru?

Comentarios