Seguridad Un tiroteo al sur de la Capital dejó a un hombre al borde de la muerte La víctima recibió un disparo en el abdomen mientras intentaba sacar a su hermano de una pelea. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Micaela Pinna Otero Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San Miguel de TucumánHospital PadillaInseguridad Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga Disputa por dominio territorial: droga y barras bravas, peligroso y explosivo cóctel Lo más popular Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones Costo de vida: ¿qué pasará con los precios? La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán El país que sólo existe cuando la Selección juega el Mundial ¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?