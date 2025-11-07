Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

Una persecución cinematográfica y un intercambio de disparos entre presuntos narcotraficantes y la policía de Tucumán terminó esta madrugada con el secuestro de unos 300 kilos de marihuana y la detención de dos sospechosos gravemente heridos.
El operativo se inició cerca de la zona de El Tala, en el límite con la provincia de Salta, cuando una camioneta Volkswagen Amarok intentó burlar un control policial disparando contra los efectivos que realizaban un operativo de rutina.
Persecución y tiroteo en la ruta
Tras el ataque, los policías iniciaron una persecución que se extendió por varios kilómetros, atravesando zonas rurales como San Pedro de Colalao y otros parajes de la región.
Durante la huida, los ocupantes de la camioneta continuaron disparando contra los uniformados y arrojaron “miguelitos” (clavos metálicos) sobre la ruta, provocando la pinchadura de un móvil policial que debió abandonar la persecución.
Ante la gravedad de la situación, se emitió una alerta general y se sumaron distintas dependencias policiales de la zona para cercar el área.
Camioneta volcada y hallazgo de la droga
Finalmente, personal de la Comisaría de Chuscha localizó la camioneta volcada a un costado del camino, con sus dos ocupantes heridos de gravedad.
En el lugar se hallaron varias bolsas de arpillera que contenían flores de marihuana. Según las primeras estimaciones, el cargamento superaría los 300 kilos.
Los dos hombres fueron trasladados de urgencia al Hospital de Trancas, donde permanecen internados bajo custodia policial. Las autoridades confirmaron que ambos quedaron detenidos y que la causa quedó en manos de la Justicia Federal.
Operativo conjunto y posible conexión con Salta
Fuentes policiales no descartaron que la droga provenga de la provincia de Salta, y que los detenidos formen parte de una red de tráfico interprovincial que utiliza rutas secundarias del norte tucumano para el traslado de estupefacientes.
El Ministerio de Seguridad de Tucumán destacó el accionar de los efectivos y señaló que el cargamento fue derivado a la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) para su análisis y pesaje definitivo.