Revelaron detalles del trágico tiroteo en una escuela de Santa Fe

La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Virginia Couddanes, brindó precisiones sobre el ataque ocurrido este lunes en una escuela de San Cristóbal, donde murió un chico de 13 años. Explicó cómo avanza la investigación judicial, que continúa abierta mientras se profundizan las entrevistas al entorno del menor agresor.
La funcionaria habló de una situación de “mucho dolor para el Gobierno de la provincia de Santa Fe, pero sobre todo para la localidad de San Cristóbal y toda la región”.
Couddanes confirmó que el menor que efectuó los disparos fue detenido y quedó a disposición de la Justicia de Menores. “Se secuestró el arma de fuego y cartuchería que tenía consigo, con la cual realizó los disparos, que tuvieron como resultado la muerte de un alumno de primer año”, precisó, en una entrevista concedida al programa Infobae al Regreso.
Además, indicó que el arma utilizada era una escopeta perteneciente al abuelo del agresor. No obstante, aclaró que la investigación se encuentra en pleno desarrollo y que las autoridades judiciales pidieron cautela. “El fiscal regional y la fiscal de menores ya están en San Cristóbal y solicitaron reserva de información para poder oficializar los datos y avanzar de la mejor manera”, explicó.
El chico fallecido era Ian Cabrera, de 13 años, quien asistía a la Escuela Mariano Moreno N° 40. En cuanto a los heridos, dos de ellos permanecieron internados tras recibir disparos, aunque se encuentran fuera de peligro. Uno fue trasladado al Hospital Regional de Rafaela y otro al hospital de niños Alasia, en la ciudad de Santa Fe. “El resto de los seis lesionados ya fueron dados de alta”, agregó la funcionaria.
Asimismo explicó que, ante la ausencia de un nuevo régimen penal juvenil vigente a nivel nacional, el caso se rige por la normativa provincial. “Se generan medidas y estrategias de manera articulada con distintas áreas, como Seguridad, Igualdad, Desarrollo Humano y Niñez, que elaboran propuestas que luego son evaluadas por la Fiscalía y la Justicia”, señaló.
Sobre la situación del agresor, reiteró que permanece bajo la órbita de la Justicia de Menores y que continúan las tareas investigativas. “La Policía de Investigaciones sigue realizando entrevistas, no solo a los progenitores, sino también a todo su entorno familiar y conviviente, lo cual es un elemento clave”, indicó.
En paralelo, el Gobierno provincial desplegó un operativo de contención para la comunidad educativa. Equipos especializados trabajan en la escuela junto a docentes, directivos y asistentes escolares, con un enfoque particular en los alumnos. “Los chicos están muy dolidos y van a atravesar estos días con un acompañamiento específico”, explicó Couddanes.
Este abordaje incluye la intervención de la Subsecretaría de Salud Mental, que coordina acciones para asistir a los afectados y monitorear la evolución de la situación.
Por último, la funcionaria destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas del Estado. “No importa los niveles de gobierno, lo importante es estar cerca”, concluyó.