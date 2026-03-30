Revelaron detalles del trágico tiroteo en una escuela de Santa Fe

El chico fallecido era Ian Cabrera, de 13 años, quien asistía a la Escuela Mariano Moreno N° 40. En cuanto a los heridos, dos de ellos permanecieron internados tras recibir disparos, aunque se encuentran fuera de peligro. Uno fue trasladado al Hospital Regional de Rafaela y otro al hospital de niños Alasia, en la ciudad de Santa Fe. “El resto de los seis lesionados ya fueron dados de alta”, agregó la funcionaria.