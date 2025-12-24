Imputaron a uno de los dos hombres que participaron del tiroteo que acabó con la vida de una mujer

El fatal episodio ocurrió el sábado 20 de diciembre alrededor de las 21.20 en la calle Granaderos de San Martín al 1900. Según relató la sobrina de la víctima, Guadalupe Santucho, dos vecinos de Mariela del Carmen se habrían peleado con su hijo, Sebastián Luna, a pocos metros de su domicilio. Bajo ese contexto Ortiz, que se encontraba cumpliendo una medida de arresto domiciliario, habría realizado varios disparos con un arma de fuego desde la esquina de su casa, con dirección al inmueble de la víctima. Acto seguido, Ortiz le habría entregado un arma de fuego a su cómplice, y este último se dirigió a la vivienda de Suárez. Según Guadalupe Santucho, Luciano Zelarayán fue quien hizo el disparo mortal.