Imputaron a uno de los dos hombres que participaron del tiroteo que acabó con la vida de una mujer

Crimen al sur de la Capital.

Imputaron a uno de los dos hombres que participaron del tiroteo que acabó con la vida de una mujer
Hace 3 Hs

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Benito Antonio Ortiz, uno de los sospechosos de haber participado en el homicidio de su vecina, Mariela del Carmen Suárez (50 años). El hombre estará 87 días con prisión preventiva mientras los investigadores buscan el paradero del autor de los disparos mortales.

El fatal episodio ocurrió el sábado 20 de diciembre alrededor de las 21.20 en la calle Granaderos de San Martín al 1900. Según relató la sobrina de la víctima, Guadalupe Santucho, dos vecinos de Mariela del Carmen se habrían peleado con su hijo, Sebastián Luna, a pocos metros de su domicilio. Bajo ese contexto Ortiz, que se encontraba cumpliendo una medida de arresto domiciliario, habría realizado varios disparos con un arma de fuego desde la esquina de su casa, con dirección al inmueble de la víctima. Acto seguido, Ortiz le habría entregado un arma de fuego a su cómplice, y este último se dirigió a la vivienda de Suárez. Según Guadalupe Santucho, Luciano Zelarayán fue quien hizo el disparo mortal.

El hecho

Testigos declararon ante los efectivos policiales que la mujer intentó sacar a su hijo de la riña y resguardarlo en la galería de su vivienda, cuando el hombre que se movilizaba en la motocicleta pasó por el frente de la casa realizando disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Suárez por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Padilla. La mujer permaneció internada en el nosocomio hasta que los médicos informaron su fallecimiento el lunes a las 7.30.

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

El lunes la Fiscalía de Homicidios I, que dirige Pedro Gallo, formuló cargos en contra de Benito Antonio Ortiz por considerarlo partícipe necesario del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y autor del delito de abuso de arma de fuego. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal María José Agüero solicitó que el imputado fuera sometido a 87 días de prisión preventiva para cautelar el proceso. Al argumentar su pedido informó que el cómplice de Ortiz y autor del disparo mortal continúa prófugo. Tras analizar las evidencias recolectadas y los planteos de las partes, la jueza Eliana Gómez Moreira resolvió hacer lugar al requerimiento del MPF.

