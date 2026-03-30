Los incidentes reportados durante la visita de la "China" Suárez y Mauro Icardi a Buenos Aires

En el marco de su permanencia en el país, la “China” Suárez y Mauro Icardi protagonizaron una serie de incidentes que tomaron estado público en las últimas horas. El episodio principal tuvo lugar durante su asistencia al local nocturno "Caramelo", ubicado en Buenos Aires, y motivó un intenso escrutinio sobre las inusuales medidas de control adoptadas en el lugar. También se tuvieron en cuenta los testimonios de los presentes en el local bailable por los cuidados que se brindaron a la pareja de famosos.
El operativo de seguridad en un boliche para la "China” Suárez y Mauro Icardi
Durante la estadía de la pareja en el establecimiento, se implementó un controvertido dispositivo de seguridad orientado exclusivamente a proteger su privacidad. Según la información difundida por Yanina Latorre en sus historias de Instagram, el personal de seguridad utilizó dispositivos láser para apuntar directamente a los asistentes que intentaban sacar sus celulares o utilizarlos en las inmediaciones de las figuras públicas. Esta medida restrictiva, que habría sido solicitada por el entorno del futbolista, tuvo como objetivo principal evitar cualquier tipo de registro visual, fotográfico o en video por parte de terceros.
Testimonios sobre el altercado de la "China” Suárez e Icardi
De manera simultánea a las restricciones de grabación, surgieron diversos testimonios sobre un altercado ocurrido en el interior de "Caramelo". Todo comenzó a partir de un mensaje publicado en redes sociales por una usuaria de X identificada como Pao Shara. Su relato indicó que la situación de tensión se desencadenó cuando una joven se acercó de manera respetuosa para solicitarle una fotografía al deportista. Esto provocó una reacción adversa y precipitada por parte de la actriz, lo que derivó en una confrontación que requirió la intervención de terceros para separar a los involucrados.
Se reportó también que la “China” Suárez habría logrado registrar parte del altercado con su dispositivo móvil tras el mal momento vivido. No obstante, hasta el momento no trascendieron imágenes ni materiales audiovisuales que documenten fehacientemente el suceso, y los protagonistas optaron por mantener el hermetismo y no emitir declaraciones públicas al respecto.