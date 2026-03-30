Los incidentes reportados durante la visita de la "China" Suárez y Mauro Icardi a Buenos Aires

Testimonios sobre el altercado de la "China” Suárez e Icardi

De manera simultánea a las restricciones de grabación, surgieron diversos testimonios sobre un altercado ocurrido en el interior de "Caramelo". Todo comenzó a partir de un mensaje publicado en redes sociales por una usuaria de X identificada como Pao Shara. Su relato indicó que la situación de tensión se desencadenó cuando una joven se acercó de manera respetuosa para solicitarle una fotografía al deportista. Esto provocó una reacción adversa y precipitada por parte de la actriz, lo que derivó en una confrontación que requirió la intervención de terceros para separar a los involucrados.