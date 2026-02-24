En el barro 2: ¿cómo se llevan realmente la China Suárez y Verónica Llinás?

El clima de trabajo resultó excelente a pesar de la dureza de las escenas filmadas. Verónica Llinás concluyó: "Sin esa buena onda y ese compañerismo de todo el equipo hubiera sido imposible" y sobre las risas durante el rodaje la ex Casi ángeles mencionó: "-Nos reíamos mucho. Tuvimos varias escenas con Lola Berthet, que es muy graciosa. Era un ambiente tan hostil como cualquier cárcel, porque si bien era una antigua fábrica, los paredones altos eran de verdad, y las rejas y la energía, también. Cuando hacía frío, hacía mucho frío. Y cuando hacía calor, no lo aguantabas. Creo que ese contexto ayudó, porque no estábamos cómodas físicamente y había una realidad que estuvo buenísima".