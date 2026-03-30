Bitácora del conflicto en Medio Oriente: ataques cruzados

Segundo ataque de los hutíes contra Israel.- Luego de reivindicar más temprano un primer ataque contra Israel, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el segundo lanzamiento de misiles contra Israel, después de entrar a la guerra de Medio Oriente en apoyo de su aliado Irán. En un comunicado en X, el portavoz del grupo Yahya Saree declaró que los hutíes habían lanzado «misiles de crucero y drones» en dirección a «varios objetivos vitales y militares» en Israel.