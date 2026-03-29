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Ola de calor extremo y temperaturas anormales esta semana: qué regiones tendrán máximas de 40°

El SMN emitió un informe especial para alertar a la población sobre temperaturas anormales para esta época del otoño.

Ola de calor y temperaturas anormales: regiones del país en alerta por el fenómeno Ola de calor y temperaturas anormales: regiones del país en alerta por el fenómeno La Nación
Por LA GACETA Hace 31 Min

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un informe especial en el que advirtió sobre la presencia de temperaturas anormales para esta época del otoño, que impactarán en toda la región norte y centro del país. El fenómeno está asociado a un bloqueo atmosférico que se mantendrá durante toda la semana y que generará máximas de hasta 40 grados en las zonas más cálidas.

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Este tipo de bloqueo ocurre cuando los patrones habituales del clima se “estancan” durante varios días, ralentizando o deteniendo la circulación atmosférica. Como consecuencia, las condiciones meteorológicas varían muy poco: se instala una zona de alta presión persistente que funciona como una barrera, desviando o frenando el avance de tormentas y frentes, lo que provoca que el mismo tipo de clima permanezca sin cambios.

Calor extremo y temperaturas anormales esta semana: qué regiones tendrán máximas de 40°

El frente cálido que avanza desde el norte provocará temperaturas elevadas en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste bonaerense. Durante estos días se esperan máximas de entre 32° y 38°, y mínimas de entre 22° y 27°, acompañadas por una alta sensación térmica. De acuerdo con el SMN, esta situación persistirá, al menos, hasta el miércoles.

El informe oficial destaca que las temperaturas más altas se darán en Formosa y Chaco, donde las condiciones “podrían mantenerse hasta el viernes 3 de abril inclusive, con registros cercanos a los 40°.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires también experimentará valores superiores a los habituales para esta época del año, con máximas previstas de 29 y 30 grados durante toda la semana y una anomalía térmica estimada entre 4 y 5 grados por encima de lo normal según la región.

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