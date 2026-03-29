Ola de calor extremo y temperaturas anormales esta semana: qué regiones tendrán máximas de 40°

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un informe especial en el que advirtió sobre la presencia de temperaturas anormales para esta época del otoño, que impactarán en toda la región norte y centro del país. El fenómeno está asociado a un bloqueo atmosférico que se mantendrá durante toda la semana y que generará máximas de hasta 40 grados en las zonas más cálidas.