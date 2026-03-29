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Hay alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos para domingo: cuatro provincias afectadas

El ingreso de un frente cálido provocó un clima inestable en varias regiones del país. Cuatro provincias están en alerta por lluvias y tormentas.

Hay alerta por tormentas, lluvias y vientos para este domingo Hay alerta por tormentas, lluvias y vientos para este domingo TN
Hace 43 Min

En un fin de semana atravesado por condiciones meteorológicas inestables, el SMN emitió alertas de nivel amarillo por tormentas, lluvias y vientos para este domingo 29 de marzo. Son cuatro las provincias que se encuentran bajo estas advertencias.

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Este escenario responde al ingreso de un frente cálido en los últimos días en la región central del país, que generó altos niveles de humedad e inestabilidad, favoreciendo la aparición de eventos de precipitación intensos y localizados, según detalla el sitio Meteored.

¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos?

La alerta amarilla por tormentas se extiende a distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Luján, Suipacha, La Plata, Laprida, Olavarría y la costa de General Pueyrredón. Allí se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. 

A su vez, rige una alerta amarilla por lluvias en el oeste de Río Negro, el noroeste de Chubut y el sudoeste de Santa Cruz, donde se esperan precipitaciones que podrían superarse de forma puntual, sin descartar nevadas en zonas elevadas.

En paralelo, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por vientos para Santa Cruz y el sudoeste de Chubut, con circulación del noroeste entre 40 y 65 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h.

Alertan por el avance de un frente cálido en el norte y centro argentino

En un informe publicado el viernes 27 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por un aumento significativo de las temperaturas en dos regiones del país. El centro y el norte de Argentina estarán bajo condiciones de calor extremo desde el domingo 29 de marzo hasta el miércoles 1 de abril.

De acuerdo con las previsiones, las temperaturas máximas durante esos días se moverán entre los 32 °C y los 38 °C, mientras que las mínimas también se mantendrán elevadas, con registros de entre 22 °C y 27 °C. Además, la sensación térmica será alta y persistirá en estas áreas hasta el miércoles.

El organismo señaló que el fenómeno tendrá mayor intensidad en el NEA y se extenderá con fuerza hacia regiones de Paraguay. “Se destaca que los valores más altos se prevén sobre Formosa y Chaco, donde las condiciones pueden perdurar hasta el viernes 3 de abril inclusive, con temperaturas cercanas a los 40 °C”, advirtió el SMN.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
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