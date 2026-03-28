Alertan por el avance de un frente cálido en el norte y centro argentino

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe este viernes 27 de marzo en el que alertó por la llegada de temperaturas elevadas en dos regiones del país. Tanto el centro como el norte argentino están en alerta y serán afectados por condiciones extremadamente cálidas entre el domingo 29 de marzo y el miércoles 1 de abril. Para resguardar a la población de los lugares implicados, se emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta.