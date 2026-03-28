Alertan por el avance de un frente cálido en el norte y centro argentino

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe este viernes 27 de marzo en el que alertó por la llegada de temperaturas elevadas en dos regiones del país. Tanto el centro como el norte argentino están en alerta y serán afectados por condiciones extremadamente cálidas entre el domingo 29 de marzo y el miércoles 1 de abril. Para resguardar a la población de los lugares implicados, se emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta.
Las regiones que recibirán temperaturas extremadamente altas corresponden al NOA, NEA y centro del país. Serán afectadas Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires.
El SMN anticipó que las temperaturas máximas durante estos tres días oscilarán entre los 32 °C y los 38 °C. En contraposición, las mínimas también serán elevadas y se ubicarán entre los 22 °C y los 27 °C. La sensación térmica también será elevada y tendrá una estela que seguirá afectando a estos sitios hasta el miércoles.
El NEA, comprometido con el frente cálido
Las temperaturas tendrán una mayor intensidad en el NEA y también afectarán fuertemente regiones de Paraguay. “Se destaca que los valores más altos se prevén sobre Formosa y Chaco, donde las condiciones pueden perdurar hasta el viernes 3 de abril inclusive, con temperaturas cercanas a los 40 °C”, alertó el SMN.
Se sugirió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales del SMN y prestar atención a los avisos y alertas vigentes para cada localidad, como así también adoptar medidas de prevención frente a las altas temperaturas. Los grupos que deben ser particularmente cuidados son los que tienen un alto riesgo en su salud, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o inmunosupresoras.
Recomendaciones para evitar un golpe de calor
El SMN recomienda:
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas, y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, y anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.