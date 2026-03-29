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El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana

La temperatura mínima fue de 22 °C. La nubosidad podría incrementarse después del mediodía. El pronóstico extendido.

El Cadillal. El Cadillal. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Hace 1 Hs

El ingreso de una ola de calor sobre la región provocará el incremento de la temperatura en Tucumán. El pronóstico del tiempo augura una semana completa con máximas que superarán los 30 °C.

El cielo amaneció completamente despejado en la provincia, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima fue de 22 °C. La humedad fue del 90%, mientras que la sensación térmica llegó a los 28 °C.

El reporte del tiempo no descarta algunas nubes por la tarde, mientras que la temperatura cruzaría los 30 °C, con una sensación cercana a los 36 °C. La humedad descendería hasta el 60%, con vientos que soplarán suaves desde el sudeste. 

El SMN anticipa para la noche una media de 27 °C, mientras que la nubosidad se mantendría en un 30% y la humedad seguiría por encima del 80%. Los vientos soplarán desde el noroeste mientras que la térmica seguiría en torno a los 30 °C.

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, para el lunes se espera una jornada con mucha nubosidad y una mínima de 22 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 32 °C. Estas condiciones climáticas se mantendrán hasta el jueves, con temperaturas similares. 

No se descarta el ingreso de un frente lluvioso en la madrugada del viernes y que provocaría precipitaciones a lo largo del próximo sábado. A partir del domingo descendería la temperatura de manera drástica y las máximas tendrán un tope de 22 °C. 

A partir del lunes ingresaría un frente con aire cálido, que llevaría las máximas a los 33 °C al menos hasta el jueves. No se descartan precipitaciones aisladas en diferentes puntos de la provincia. 

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