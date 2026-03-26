Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Para este jueves 26 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para una provincia del norte argentino. Este nivel implica la probabilidad de fenómenos capaces de causar daños y afectar de forma transitoria el desarrollo normal de las actividades diarias.
La medida alcanza al oeste de Jujuy, en áreas de la Puna que comprenden Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. En esa zona se esperan tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas con características localmente fuertes.
De acuerdo con el SMN, las condiciones podrían incluir intensa actividad eléctrica, ráfagas fuertes, caída aislada de granizo y precipitaciones abundantes en períodos breves. Los valores estimados de lluvia acumulada oscilan entre 10 y 25 milímetros, aunque no se descartan superaciones puntuales.