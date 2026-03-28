Fin de semana con nueve provincias en alertas amarilla y naranja por tormentas de gran intensidad

Este fin de semana, la población de al menos nueve provincias deberá estar atenta a las condiciones climáticas. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su última actualización esta mañana, a las 6.35. En los mapas del pronóstico, nueve provincias aparecen con regiones en amarillo, lo que indica la existencia de una alerta meteorológica de primer nivel. Una de ellas, además, tiene una región bajo alerta naranja indicada para el domingo.
Este sábado solo se emitieron alertas meteorológicas amarillas, por lo que se esperan fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En el centro, litoral y región pampeana habrá tormentas de gran magnitud. Las alertas meteorológicas de la Patagonia, en cambio, se dividen entre zonas con vientos fuertes y con lluvias intensas.
Ocho provincias bajo alerta amarilla por tormentas este sábado
El centro del país y zonas circundantes serán afectados por lluvias y tormentas de intensidad variada, algunas localmente fuertes, según el Serivio Meteorológico Nacional. Se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros que pueden ser superados de forma puntual en algunas regiones.
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos tienen alerta vigente para la mañana de este sábado, mientras que, en el sur de Córdoba y norte de La Pampa, se extenderá hasta la tarde. También la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla, con algunas diferencias por zonas: en el oeste y centro de la provincia, la alerta rige desde la tarde; en la costa, desde la noche. En San Luis, en cambio, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 milímetros durante esta noche.
Alerta meteorológica por vientos en la Patagonia
En Chubut la alerta meteorológica amarilla por vientos regirá durante la tarde y la noche. Habrá vientos del noroeste con velocidades de hasta 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. En Santa Cruz, el aviso rige para el mismo lapso de tiempo y, en el sudoeste, además, habrá lluvias por la tarde y por la noche.
El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas más elevadas.
Buenos Aires en alerta naranja por tormentas el domingo
El pronóstico del SAT para el domingo indica que la región amenazada por los fenómenos intensos se reducirá considerablemente. El centro y la costa de Buenos Aires serán las regiones afectadas por las tormentas, que tendrán condiciones similares a las del día previo.
Pero el este de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio, General Lavalle y Tordillo y el partido de La Costa están bajo alerta naranja para la mañana del domingo.
El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas que estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.