Fin de semana con nueve provincias en alertas amarilla y naranja por tormentas de gran intensidad

Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos tienen alerta vigente para la mañana de este sábado, mientras que, en el sur de Córdoba y norte de La Pampa, se extenderá hasta la tarde. También la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla, con algunas diferencias por zonas: en el oeste y centro de la provincia, la alerta rige desde la tarde; en la costa, desde la noche. En San Luis, en cambio, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 milímetros durante esta noche.