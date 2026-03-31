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“No creo que la carrera pierda vigencia, sino que se va a transformar”: es traductora de inglés y se adapta al avance de la IA

Alba Soraire se recibió hace dos años y hoy ejerce en un mercado atravesado por la inteligencia artificial. Esta historia forma parte de la serie “Qué estudiar hoy | Entre la vocación y un mercado laboral que se transforma”.

Por María José Monteros Hace 47 Min

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