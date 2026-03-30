Carreras del futuro: "El desafío que tenemos los padres es mostrarles a los adolescentes que el mundo adulto vale la pena ser vivido"
Alejandro Schujman, psicólogo especializado en adolescentes, analizó junto a LA GACETA el momento en que los jóvenes terminan el secundario y deben decidir su futuro. El miedo a crecer, el rol de las familias y la necesidad de generar entusiasmo aparecen como claves en un escenario laboral en transformación.
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