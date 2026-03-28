Teatro tucumano: “Lo que callamos” explora los silencios que rompen vínculos

El teatro tucumano transita hoy una jornada entre estrenos y despedidas, con una grilla que integran siete títulos.
Entre las novedades, llega a las 22 a la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) “Lo que callamos”, una obra escrita y dirigida por Edith Montoya e interpretada por Rubén Lizondo y Viky Robledo como una pareja que, en el afán de alcanzar un sueño o una meta, muchas veces deja de cuidar aquello que verdaderamente importa.
“Desde lo emotivo, el texto invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la manera en que se gestionan los sentimientos, las emociones y las reacciones en la construcción, el fortalecimiento o el debilitamiento de la relación con el otro, especialmente con aquel más cercano a nuestros afectos”, adelanta la autora.
A través de distintas situaciones, los protagonistas recorren un abanico de emociones que va desde el enojo y el miedo hasta los celos y el humor, momentos en los que los silencios ocultan las emociones más profundas.
Sobre un hecho real
Entre las reposiciones, “Último café” presenta una propuesta basada en un hecho real, anunciada como un homenaje a los adultos mayores. Con dramaturgia y dirección de Abigail Agustina Choke, se despliega la historia de una abuela y su nieto que, tras un accidente automovilístico, enfrentan una pérdida compartida. En una consulta médica, se revela que ella padece Alzheimer, con una creciente incapacidad que llega a dejar de reconocerlo. En medio de esta lucha, el médico le recuerda al nieto la importancia de los abuelos, haciéndole comprender que, aunque la enfermedad borre rostros y nombres, el lazo que los une trasciende el olvido.
La función será a las 20.30 en El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930, con estacionamiento propio). “Es una crítica hacia los malos tratos a nuestros adultos, quienes reciben una jubilación injusta. Trata de las relaciones intergeneracionales y la educación ante una enfermedad cara como esta”, señala Choke, quien conduce un elenco integrado por Patricia Manca, Nicolás Ale y Emanuel Gall, con diseño de música y sonido de Juan Pablo Sastre.
Herencia en juego
En Yerba Buena, hoy a las 21 y mañana a las 20 se presentará en el Centro Cultural Aconquija (avenida Aconquija 1.978) una nueva versión de “Se necesita un cadáver”, la comedia de humor negro y misterio de Guillermo Montilla Santillán dirigida por Santiago Andres Moreno e interpretada por Lucas Valdez, Emiliano Murga, Paulina Salinas, Agustina Duhart y Facundo Acosta.
La acción discurre en un pequeño pueblo inglés, donde la desaparición de Lord Albert Kenington genera despierta la ambición de sus tres sobrinos (un escritor de avisos fúnebres, un sepulturero y una mujer varias veces viuda), quienes buscan quedarse con la herencia, mientras que el abogado trata de explicarles que, sin cuerpo, no podrá entregar los bienes.
Hipócrita
En el tren de las últimas funciones, la Fundación Teatro Universitario presenta “Tartufo, el hipócrita” de Molière, con adaptación, puesta y dirección de Ricardo Salim, a las 21.30, en la Sociedad Francesa (San Juan 751). El clásico trabaja, desde la ironía y el humor, la vida de Orgón bajo la influencia de supuesto devoto religioso que busca apropiarse de su riqueza.
El reparto está conformado por Jorge García, Sergio de Filippo, Manina Aguirre, Sandra Virgolini, María José Manzur, Araceli García Alzogaray, Rodrigo Palacios, Liliana González, Mauricio Varela y Patricia Cudugnello. La propuesta recibió varias nominaciones a los premios Artea del año pasado y se alzó con la estatuilla a mejor vestuario.
Las mujeres de Lorca
Liliana Sánchez evocará por última vez esta noche, desde las 21 y en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), a las mujeres que protagonizaron las obras emblemáticas de Federico García Lorca (“Bodas de sangre”, “Yerma”, “Doña Rosita la soltera” y “La casa de Bernarda Alba”), reunidas por Rafael Nofal en “Ese palomo herido”.
El unipersonal tiene la dirección de Ignacio Hael y el aporte musical de Miguel Domínguez.
Elenco en problemas
Un grupo de radioteatro está en gira para presentar en vivo su versión de “Don Juan”, cuando las mujeres abandonan el elenco. Ante la emergencia y la necesidad de salir a escena, los dos hombres deciden asumir todos los papeles en una trama que celebra el arte de actuar, la reinvención y el espectáculo como territorio de juego y verdad.
Ese es el argumento de “Entretelones”, que hoy a las 21 bajará de cartel en el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), con texto de Manuel Maccarini, dirección de Jorge de Lassaletta y actuaciones de Federico Indio Armanini y Mario Ramírez.
Ruptura en público
La grilla se cierra con “Kintsugi (exposición de una ruptura)”, que estará por última vez a las 21 en Sala Ross (Laprida 135), protagonizada por Juliana González y dirigida por Ezequiel Martínez Marinaro.
Manuel convoca a María a un bar para terminar su relación de 11 años. En el lugar, un hombre mayor le habla en japonés; ella no lo entiende, pero la presencia del desconocido activa una búsqueda: descifrar qué le dijo para intentar entender a Manuel y, tal vez, a sí misma.
“La obra invita al público a entrar en la intimidad del personaje, en una reflexión sobre el amor, el desamor y los vínculos, conjugando el lenguaje teatral con el cinematográfico”, se adelanta.