Teatro tucumano: “Lo que callamos” explora los silencios que rompen vínculos

Sobre un hecho real

Entre las reposiciones, “Último café” presenta una propuesta basada en un hecho real, anunciada como un homenaje a los adultos mayores. Con dramaturgia y dirección de Abigail Agustina Choke, se despliega la historia de una abuela y su nieto que, tras un accidente automovilístico, enfrentan una pérdida compartida. En una consulta médica, se revela que ella padece Alzheimer, con una creciente incapacidad que llega a dejar de reconocerlo. En medio de esta lucha, el médico le recuerda al nieto la importancia de los abuelos, haciéndole comprender que, aunque la enfermedad borre rostros y nombres, el lazo que los une trasciende el olvido.