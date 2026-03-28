De la canción íntima al tecno pop, con impronta tucumana

- Serán 17 canciones, con versiones y arreglos nuevos, adaptadas a quienes somos hoy, 15 añitos después del comienzo de esta carrera. Estaré con mi banda integrada por José Villafañe, Agostina Tagliapietra, Mariano Sansierra, Pablo Rueda, Pupy Nagle y Nicolás Tula. Y de invitados para esta presentación, me acompañarán Adriana Tula, Agustín Goytia, Lissel Plaate, María José De Mari, Noelia Antelo, Gastón Lobo, Bruno Solito, Sofía Contreras, Julieta Rios y Milagros Montesinos. Seremos 18 artistas en el escenario, y además tenemos un equipo de producción y arte, de video y de asistencia técnica, claves para que todo funcione: Belinda Quinteros, Lorena Navarro, Agu Salvatierra, Soledad Alastuey, Maxi Farber, Pol Marquez, Lucía Cruz, Fernanda Soria Arancibia, Nico Perondi, Pablo Masino, Juan Lamelas y varios más. Me acuerdo que cuando presentamos La Luna en 2013 fuimos 29 músicos y un gran equipo.