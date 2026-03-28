De la canción íntima al tecno pop, con impronta tucumana

La música tucumana contemporánea se adueña hoy del teatro Mercedes Sosa, en una fecha doble y donde sonarán estilos distintos. Sobre el escenario de San Martín 479, desde las 21, Luciana Tagliapietra y Ultra compartirán una noche que reunirá dos universos artísticos con identidades propias, en un cruce entre la canción íntima y personal, la experimentación sonora del tecno pop y la impronta conceptual. Los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas.
Tagliapietra llega con su proyecto “Todas las canciones que escribí”, un repaso integral de sus composiciones que tendrá la impronta especial de ser la grabación de un nuevo disco en vivo. La propuesta forma parte de un proyecto más amplio, con un fuerte contenido audiovisual.
“Son 14 episodios en el formato de microdocumentales en los que elijo algunos temas de cada uno de mis discos, para contar sus historias, los lugares por donde transité cuando las componía, muestro mi casa en Tafi Viejo, la plaza y la ciudad desde mi punto de vista. Ya están subidos a las redes, pero de este proceso surgió la necesidad de darle continuidad al recorrido, con la grabación de un álbum que compile mis seis discos”, le cuenta a LA GACETA y menciona que en las filmaciones intervinieron Álvaro Simón Padrós, Agustina Salvatierra y José Villafañe.
- ¿En qué consistirá tu nuevo disco?
- Serán 17 canciones, con versiones y arreglos nuevos, adaptadas a quienes somos hoy, 15 añitos después del comienzo de esta carrera. Estaré con mi banda integrada por José Villafañe, Agostina Tagliapietra, Mariano Sansierra, Pablo Rueda, Pupy Nagle y Nicolás Tula. Y de invitados para esta presentación, me acompañarán Adriana Tula, Agustín Goytia, Lissel Plaate, María José De Mari, Noelia Antelo, Gastón Lobo, Bruno Solito, Sofía Contreras, Julieta Rios y Milagros Montesinos. Seremos 18 artistas en el escenario, y además tenemos un equipo de producción y arte, de video y de asistencia técnica, claves para que todo funcione: Belinda Quinteros, Lorena Navarro, Agu Salvatierra, Soledad Alastuey, Maxi Farber, Pol Marquez, Lucía Cruz, Fernanda Soria Arancibia, Nico Perondi, Pablo Masino, Juan Lamelas y varios más. Me acuerdo que cuando presentamos La Luna en 2013 fuimos 29 músicos y un gran equipo.
- ¿Qué implica grabar en vivo, cuáles son sus desafíos?
- Será la primera vez que me meto en esta experiencia. Surge porque en el análisis y desarrollo del hilo de las canciones, fue imposible no notar que muchos de mis recuerdos se relacionan con recitales que marcaron mi camino. El encuentro con mis amigos y con mi público es algo que festejo, y por eso decidí que este encuentro debía concretarse también con quienes sé que estuvieron siempre ahí.
- ¿Cómo es compartir la noche con Ultra y en una sala como el Mercedes Sosa?
- El teatro es hermoso, y estoy muy contenta de que nos hayan brindado el espacio. La calidad técnica es excepcional, pero la calidad humana fue lo mejor. Con Ultra nos conocemos hace mucho tiempo, por distintos proyectos de sus integrantes. Así que está buenísimo, compartir la fecha con amigos de la canción tucumana.
Impronta pop
Por su parte, Ultra lanzó su nuevo disco hace pocas horas y lo presentará en vivo hoy en una propuesta sonora y audiovisual que combina instrumentos y programaciones con elementos cinematográficos para crear una atmósfera envolvente y cargada de poesía.
“Interpretamos canciones de nosotros tres. En realidad somos una banda de tres productores que nos asociamos. Buscamos que la canción sea lo más importante y le vamos sumando elementos que estéticamente sumen, siempre echando mano de los recursos tecnológicos a partir de guitarra, teclados sintetizadores y samplers”, señala Emmanuel Molina, quien integra el trío con Mauricio Correa y Miguel Zoireff.
El músico identifica un punto de encuentro con la propuesta de Tagliapietra: “jamás le aflojó a nada, la admiro como compositora y letrista, sus melodías son muy acertadas, sus temas son redonditos y compartimos el valor que tratamos de darle a la canción para llevarla a su máxima expresión dentro del concepto artístico”.
“Compartir escenario con ella es un punto de encuentro valioso para el pop tucumano aunque seamos dos exponentes que no se parecen mucho. Nuestra estética trabaja en lo experimental, lo moderno y con un concepto sonoro distinto, también con un poco de western, de folk y de country. Trabajamos cada canción como un single con su fotografía y su parte visual individual e independiente para hacerlos lo más hermoso posible. Comenzamos desde el núcleo, de un instrumento y la voz, hasta elaborar el tema completo, que tiene un montón de capas y de posibilidades; todo llevó mucho tiempo de elaboración pero ya maduró y salió a ver la luz”, explicó, en relación con los adelantos del flamante álbum.
Molina agradece la respuesta positiva de la gente y espera su compañía en el recital del Mercedes Sosa: “el recital es una prueba de fuego y un desafío que hay que asumir porque tiene que ver con el desarrollo de una carrera artística; es una gran responsabilidad y un gran orgullo y en el teatro nos recibieron muy bien y trabajan palmo a palmo con nosotros apoyando el desarrollo de la música tucumana desde hace tiempo”.