Axel Kicillof tras el fallo por YPF: "Milei debería pedir perdón porque siempre apoyó a los fondos buitres"

Asimismo, remarcó que el eje del litigio internacional giró en torno a la validez del estatuto de la empresa frente a la legislación argentina, y sostuvo que la defensa del país siempre se apoyó en argumentos jurídicos “lógicos” y consistentes. En esa línea, destacó que esos mismos planteos fueron sostenidos por los abogados del Estado en distintos gobiernos y cuestionó que “apareciera un presidente en contra de Argentina, en contra del interés nacional”, en referencia a la postura de Javier Milei.