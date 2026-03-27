El MPF intervino en la denuncia a la boda realizada en un espacio protegido de Cafayate

Por otra parte, el funcionario con la firma involucrada, Alejandro Aldazábal, negó haber emitido un permiso para la realización del evento. “Ese documento es falso”, señaló, de forma categórica. “El papel que exhibían es un papel que no tiene los membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy desprolijo”, aseguró. También manifestó que se usó una foto de su firma y se adjuntó sobre el documento. “Se nota a kilómetros que es una foto pegada”, sentenció.