Cafayate: polémica por un casamiento dentro de una reserva natural

“Mi propiedad está dentro de la reserva de las Conchas y se han tenido en cuenta todos los permisos pertinentes. Si tienen alguna duda se comunican conmigo. Hablan de más sin saber”, escribió y se preguntó: “¿No puedo festejar la boda de un familiar en el fondo de mi casa?”, una frase que reactivó el debate en redes sobre los límites de las actividades privadas dentro de áreas protegidas.