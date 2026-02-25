Cafayate y Tafí del Valle, ciudades espejo frente al debate por el tránsito

En la localidad salteña el debate urbano no comienza con una luz roja, sino con un bache. Antes que la discusión por nuevos semáforos, lo que asoma en la conversación pública son calles deterioradas, esquinas oscuras y motos que avanzan sin casco. A casi 120 kilómetros, en la villa turística tucumana, en cambio, la polémica estalló por lo contrario. La decisión de instalar semáforos sobre la ruta 307 y por lo que esa intervención implica en un destino que vende calma, montaña y descanso.