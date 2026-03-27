Proyecto de créditos Anses: cuáles serían los montos y quiénes podrían acceder

De momento, el proyecto debe seguir superando etapas en el Congreso antes de convertirse en ley. En cuanto se apruebe, se conocerán y confirmarán tanto los requisitos finales como las condiciones financieras que deben reunir los interesados. Se espera que la solicitud se haga mediante la plataforma Mi Anses. Como parte del proceso del pedido, los usuarios deberían informar las deudas que tienen pendientes. El dinero no sería depositado directamente al beneficiario, sino al banco acreedor de la deuda.