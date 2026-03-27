Proyecto de créditos Anses: cuáles serían los montos y quiénes podrían acceder

Ante el creciente endeudamiento de los argentinos, un bloque opositor busca devolver a los sectores más vulnerables su capacidad de acceder a créditos. En este sentido, se presentó ante el Congreso un proyecto de ley para otorgar préstamos. Los créditos dependerían de la Anses e implicarían, en realidad, un regreso, ya que el programa estuvo en vigencia hasta la entrada del gabinete de Javier Milei al Poder Ejecutivo Nacional.
El objetivo del proyecto sería facilitar a las familias más comprometidas económicamente su ordenamiento financiero. Esto implica que se otorgarían créditos solamente a quienes ya tienen una deuda y a quienes están imposibilitados para acceder a préstamos bancarios. La propuesta tendría tasas más accesibles y las cuotas se adaptarían a los ingresos de los solicitantes.
Los beneficiarios no recibirán el dinero en este caso, pero sí podrían servirse de él, porque se planea que con esta iniciativa el estado actúe como el articulador de la cancelación de deudas.
Condiciones para acceder a los créditos de Anses
En caso de aprobarse el proyecto, los créditos se activarían nuevamente. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la financiación estaría a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que forma parte del sistema previsional. El beneficio podría extenderse a más de 10 millones de titulares que ya tienen una fuerte deuda contraída, entre ellos:
- Jubilados y pensionados del SIPA
- Titulares de Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo
- Titulares de Pensiones No Contributivas
- Trabajadoras de casas particulares registradas
- Monotributistas de las categorías A, B, C y D
De momento, el proyecto debe seguir superando etapas en el Congreso antes de convertirse en ley. En cuanto se apruebe, se conocerán y confirmarán tanto los requisitos finales como las condiciones financieras que deben reunir los interesados. Se espera que la solicitud se haga mediante la plataforma Mi Anses. Como parte del proceso del pedido, los usuarios deberían informar las deudas que tienen pendientes. El dinero no sería depositado directamente al beneficiario, sino al banco acreedor de la deuda.