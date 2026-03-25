El regreso de los Créditos de Anses: los detalles sobre el nuevo proyecto

A diferencia del esquema anterior, el dinero no necesariamente se entregaría en efectivo, sino que podría utilizarse directamente para saldar compromisos financieros. Esto busca evitar que el crédito se utilice para consumo inmediato y, en cambio, se convierta en una herramienta para ordenar las finanzas personales. El proyecto también contempla tasas reguladas por el Estado, cuotas ajustadas a los ingresos y límites en el porcentaje del haber que puede destinarse al pago.