Los bancos aceleran el cierre de sucursales en todo el país por problemas para cobrar créditos

Un sistema en transformación

El sistema financiero argentino atraviesa así una etapa de reconfiguración, en la que convergen la digitalización, la presión regulatoria y las dificultades de la economía real. El cierre de sucursales es solo una de las caras visibles de un proceso más profundo que redefine el modelo de negocio bancario.

A corto plazo, todo indica que la tendencia continuará, impulsada tanto por la necesidad de eficiencia como por un contexto económico que aún presenta fuertes desafíos.