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Qué es y cómo prevenir la chikungunya, la enfermedad que preocupa en Tucumán

Ante la falta de un tratamiento específico, la principal herramienta es la prevención

Con la temporada de lluvias, se deben extremar medidas de prevención contra dengue y chikungunya Con la temporada de lluvias, se deben extremar medidas de prevención contra dengue y chikungunya
Hace 30 Min

Las autoridades sanitarias encendieron la alerta en Tucumán tras la confirmación de al menos ocho casos activos de Chikungunya. En este contexto, desde el sistema de salud instan a la población a reforzar las medidas de prevención, especialmente ante la circulación del mosquito transmisor en zonas urbanas.

La chikungunya es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, los mismos vectores asociados al dengue y al zika. El contagio se produce cuando un mosquito infectado pica a una persona sana. Los síntomas suelen aparecer entre tres y siete días después e incluyen fiebre alta, fuerte dolor en las articulaciones, dolor muscular, cefalea y erupciones en la piel. Si bien la mayoría de los pacientes se recupera en pocos días, en algunos casos las molestias articulares pueden prolongarse durante meses.

Ante la falta de un tratamiento específico, la principal herramienta es la prevención. Las recomendaciones incluyen el uso de repelente, ropa de manga larga, mosquiteros y la permanencia en ambientes protegidos. Además, es clave eliminar posibles criaderos del mosquito, como recipientes con agua estancada, baldes o neumáticos.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que, ante la aparición de síntomas compatibles, es fundamental acudir de inmediato a un centro médico y evitar la automedicación. En un escenario de vigilancia epidemiológica, el compromiso de la comunidad resulta central para frenar la propagación del virus.

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