Qué es y cómo prevenir la chikungunya, la enfermedad que preocupa en Tucumán

La chikungunya es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, los mismos vectores asociados al dengue y al zika. El contagio se produce cuando un mosquito infectado pica a una persona sana. Los síntomas suelen aparecer entre tres y siete días después e incluyen fiebre alta, fuerte dolor en las articulaciones, dolor muscular, cefalea y erupciones en la piel. Si bien la mayoría de los pacientes se recupera en pocos días, en algunos casos las molestias articulares pueden prolongarse durante meses.