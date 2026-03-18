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Ya hay ocho casos de chikungunya confirmados en Tucumán

Piden reforzar las medidas de prevención.

MOSQUITO VECTOR. El Aedes aegyti transmite chikungunya. MOSQUITO VECTOR. El Aedes aegyti transmite chikungunya.
Hace 3 Hs

Fiebre, malestar corporal y un fuerte dolor en las articulaciones. Esos son los primeros síntomas de chikungunya, una enfermedad que comenzó a expandirse en nuestra provincia. Ya son ocho los casos confirmados de esta patología que transmite el mosquito Aedes aegypti.

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, informó que la provincia no registra casos de dengue. Pero sí se detectaron nuevos casos de chikungunya. Del total de pacientes infectados, tres son de Yerba Buena y ya fueron dados de alta, mientras que los restantes se concentran en la zona sur de la Capital, donde se intensifican los operativos sanitarios en los últimos días para tratar de frenar el avance del virus.

Protocolos

Ante la aparición de casos sospechosos, se activan protocolos de control de foco que incluyen la atención del paciente, la búsqueda de contactos y un relevamiento domiciliario en un radio de entre 100 y 200 metros, considerando el alcance de vuelo del mosquito transmisor. También se realizan tareas de fumigación y eliminación de criaderos, detalló.

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Las autoridades sanitarias pidieron a la población consultar de manera precoz ante síntomas como fiebre, dolores corporales o fatiga, y reforzar las medidas de prevención, sobre todo al viajar a zonas con circulación viral, como por ejemplo Bolivia, Brasil y Salta. Entre las recomendaciones, se destacan el uso de repelente, mosquiteros y dispositivos insecticidas, además de mantener los hogares libres de recipientes con agua estancada.

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