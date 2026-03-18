Ya hay ocho casos de chikungunya confirmados en Tucumán

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, informó que la provincia no registra casos de dengue. Pero sí se detectaron nuevos casos de chikungunya. Del total de pacientes infectados, tres son de Yerba Buena y ya fueron dados de alta, mientras que los restantes se concentran en la zona sur de la Capital, donde se intensifican los operativos sanitarios en los últimos días para tratar de frenar el avance del virus.