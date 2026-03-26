El Gobierno nacional oficializó a Martín Vauthier como nuevo director del Banco Central

El Poder Ejecutivo formalizó hoy la designación de Martín Vauthier como nuevo integrante del directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El nombramiento, oficializado a través del Decreto 172/2026, cubre la vacante dejada por Federico Furiase tras su reciente desembarco en la Secretaría de Finanzas.
Vauthier asume sus funciones "en comisión", un mecanismo legal que le permite ejercer el cargo de inmediato mientras el Senado de la Nación trata su pliego para la confirmación definitiva. Su mandato se extenderá hasta 2028, alineándose con los tiempos de la actual conducción de Santiago Bausili.
Con un perfil marcadamente técnico y financiero, Vauthier es uno de los colaboradores más cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo. Antes de este salto al BCRA, se desempeñaba en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Su trayectoria incluye pasos clave por consultoras de peso como Eco Go y Anker Latinoamérica, esta última fundada por el propio Caputo, donde compartió equipo con Furiase y otros funcionarios de la actual gestión.
Esta incorporación reforzará la sintonía absoluta entre el Palacio de Hacienda y la autoridad monetaria, en un momento donde el Gobierno busca reconfigurar el balance del Central y avanzar en su hoja de ruta financiera y fiscal.