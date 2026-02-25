El "trilema" de Milei según Álvarez Agis: por qué el BCRA logra acumular reservas a costa de la recesión

El economista Emmanuel Álvarez Agis, director de la consultora PxQ, analizó la actual coyuntura financiera y, aunque mantiene una postura crítica sobre el rumbo del programa económico, destacó como un acierto la reciente estrategia del Banco Central (BCRA) para recomponer divisas.
El ex viceministro de Economía explicó que el Gobierno transita un "trilema" de difícil resolución: elegir entre crecimiento, acumulación de reservas o baja de la inflación. "El sistema tiene solo dos variables independientes. El Gobierno ha decidido bajar la inflación y acumular reservas, sacrificando deliberadamente la actividad económica", dijo.
Las claves del diagnóstico
Agis señaló una "feliz coincidencia" entre la devaluación global del dólar (atribuida a la coyuntura política en EE. UU.) y la decisión del BCRA de no dejar apreciar la moneda local. "Es un acierto haber aprovechado ese contexto para comprar reservas", reconoció.
Además ddestacó que el Central logró reducir las reservas netas negativas de U$S15.000 millones a U$S 12.000 millones en apenas un mes.
Según el consultor, la liquidación de divisas no es solo mérito del contexto externo, sino de una política monetaria que "asfixia" el crédito y obliga a empresas y provincias a vender sus dólares para evitar el costo de oportunidad de las tasas de interés.
Agis cuestionó la sostenibilidad de bajar la inflación mediante la apertura comercial desmedida. "No se puede seguir bajando la inflación 'a lo Fate', afectando los precios de los transables pero golpeando en espejo al empleo de calidad", advirtió.
De cara al futuro, el economista vaticinó un trimestre de contrastes. "Vamos a ver una dinámica muy buena en la compra de reservas, pero un período muy malo para el nivel de actividad", afirmó.