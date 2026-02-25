Secciones
EconomíaNoticias económicas

El "trilema" de Milei según Álvarez Agis: por qué el BCRA logra acumular reservas a costa de la recesión

A pesar de ser uno de los críticos más persistentes del programa libertario, el economista sorprendió al respaldar la reciente política de acumulación de reservas del Banco Central.

Ex viceministro de Economía de Buenos Aires, Emmanuel Álvarez Agis. Ex viceministro de Economía de Buenos Aires, Emmanuel Álvarez Agis.
Hace 2 Hs

El economista Emmanuel Álvarez Agis, director de la consultora PxQ, analizó la actual coyuntura financiera y, aunque mantiene una postura crítica sobre el rumbo del programa económico, destacó como un acierto la reciente estrategia del Banco Central (BCRA) para recomponer divisas.

El ex viceministro de Economía explicó que el Gobierno transita un "trilema" de difícil resolución: elegir entre crecimiento, acumulación de reservas o baja de la inflación. "El sistema tiene solo dos variables independientes. El Gobierno ha decidido bajar la inflación y acumular reservas, sacrificando deliberadamente la actividad económica", dijo.

Las claves del diagnóstico

Agis señaló una "feliz coincidencia" entre la devaluación global del dólar (atribuida a la coyuntura política en EE. UU.) y la decisión del BCRA de no dejar apreciar la moneda local. "Es un acierto haber aprovechado ese contexto para comprar reservas", reconoció.

Además ddestacó que el Central logró reducir las reservas netas negativas de U$S15.000 millones a U$S 12.000 millones en apenas un mes.

Según el consultor, la liquidación de divisas no es solo mérito del contexto externo, sino de una política monetaria que "asfixia" el crédito y obliga a empresas y provincias a vender sus dólares para evitar el costo de oportunidad de las tasas de interés.

Agis cuestionó la sostenibilidad de bajar la inflación mediante la apertura comercial desmedida. "No se puede seguir bajando la inflación 'a lo Fate', afectando los precios de los transables pero golpeando en espejo al empleo de calidad", advirtió.

De cara al futuro, el economista vaticinó un trimestre de contrastes. "Vamos a ver una dinámica muy buena en la compra de reservas, pero un período muy malo para el nivel de actividad", afirmó.

Temas Buenos AiresMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dólar oficial rebotó tras cuatro jornadas y se negoció a $1.400 en el Banco Nación

El dólar oficial rebotó tras cuatro jornadas y se negoció a $1.400 en el Banco Nación

Fracasó la reunión entre Fate y el gremio: se fijó una nueva audiencia para el 4 de marzo

Fracasó la reunión entre Fate y el gremio: se fijó una nueva audiencia para el 4 de marzo

Lo más popular
Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”
1

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades
3

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%
4

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
5

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
6

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Más Noticias
Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Un policía fue condenado por herir a un joven de un disparo

Un policía fue condenado por herir a un joven de un disparo

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Comentarios