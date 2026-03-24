“A los cinco años prescriben las deudas con tarjeta de crédito”: los peligros financieros detrás de esta creencia

La Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito establece, en paralelo, los límites sobre hasta cuándo pueden exigir los bancos el pago de una deuda. Se establece un año para la acción ejecutiva, es decir, el reclamo judicial rápido; y tres años para la acción ordinaria, es decir, el proceso judicial extenso. La prescripción se anula en algunos casos. Si el usuario recibe una intimación fehaciente o si reconoce voluntariamente la deuda –firmando un plan de pago o abonando una parte–, la prescripción cae y los bancos pueden proceder con el reclamo.