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“A los cinco años prescriben las deudas con tarjeta de crédito”: los peligros financieros detrás de esta creencia

Las entidades bancarias con tarjetas de crédito tienen mecanismos legales para extender los reclamos y aplicar sanciones que pueden comprometer el historial crediticio de los usuarios.

“A los cinco años prescriben las deudas con tarjeta de crédito”: los peligros financieros detrás de esta creencia Foto: altonivel.com
Hace 1 Hs

Argentina atraviesa un severo cuadro de endeudamiento. Aunque en principio se había detectado un aumento en la morosidad de las familias, ahora el Estado alcanzó también a las pequeñas empresas. Entre los sectores acreedores con los que más deudas guardan los argentinos se encuentran los préstamos personales y las tarjetas de crédito.

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La tarjeta de crédito puede ser una herramienta de suma utilidad si se utiliza con responsabilidad y conciencia. Pero para beneficiarse con ellas, los usuarios deben tener un ingreso mayor a los egresos que se planifican. Cuando la fórmula no se cumple, empieza el endeudamiento, un ciclo del que resulta difícil salir. En torno a ello, sigue difundiéndose un mito que promueve la morosidad y afecta las finanzas personales: el que asegura que las deudas prescriben.

La prescripción de las deudas con tarjeta de crédito en Argentina

En resumidas cuentas, la ley establece tiempos concretos para la prescripción de las deudas, lo que implica que una deuda sí puede vencer. Sin embargo, las entidades legales como los bancos tienen una serie de recursos a su favor para reiniciar los plazos de cobro, reclamar y conseguir el pago adeudado. Incluso pueden llegar hasta instancias legales y afectaciones que coartan el curso normal de las finanzas personales.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece que, a menos que exista un plazo diferente previsto en la legislación, el tiempo de prescripción para las acciones civiles es de cinco años. Es importante destacar que el transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible. Pero la prescripción puede suspenderse por una sola vez por seis meses con una interpelación como una carta documento.

La Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito establece, en paralelo, los límites sobre hasta cuándo pueden exigir los bancos el pago de una deuda. Se establece un año para la acción ejecutiva, es decir, el reclamo judicial rápido; y tres años para la acción ordinaria, es decir, el proceso judicial extenso. La prescripción se anula en algunos casos. Si el usuario recibe una intimación fehaciente o si reconoce voluntariamente la deuda –firmando un plan de pago o abonando una parte–, la prescripción cae y los bancos pueden proceder con el reclamo.

Consecuencias reales de tener deudas con la tarjeta de crédito

Los bancos advierten cuáles son las consecuencias de tener una deuda de tarjeta de crédito y no saldarla. El banco BBVA, por ejemplo, indica que hay consecuencias a corto plazo como la inhabilitación de la tarjeta y de los demás productos con el banco. Además, el cobro de intereses. A largo plazo, también puede haber consecuencias financieras como la dificultad para adquirir un nuevo producto crediticio.

El Banco Provincia explica que estar en mora implica no pagar en tiempo y forma una obligación financiera, como la tarjeta de crédito. Entre las consecuencias a largo plazo, se señala también la pérdida de acceso al crédito, es decir, la imposibilidad de pedir préstamos. Los clientes con mora tampoco pueden acceder a descuentos que ofrece Cuenta DNI y la persona queda registrada como deudora ante el Banco Central y en Veraz.

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