Analistas consultados por el BCRA ajustaron sus pronósticos: la inflación de febrero se ubicaría en el 2,7%

Los analistas privados empeoraron las previsiones sobre inflación. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero alcanzará el 2,7%, lo que implica una suba de 0,6 puntos porcentuales respecto al pronóstico realizado en el REM anterior. Sin embargo, de confirmarse ese número, representaría una leve desaceleración frente al 2,9% registrado oficialmente en enero.
Las expectativas también cambiaron para marzo. Hasta hace pocas semanas se proyectaba un IPC de 2,2%, pero ahora las estimaciones indican que la inflación del tercer mes del año rondará el 2,5%.
Para abril también hubo una revisión al alza: la previsión pasó de 1,9% a 2,2%, lo que sugiere que el índice de precios continuará por encima del umbral del 2% mensual.
Según los analistas, recién en mayo podría observarse un dato más moderado. Para ese mes esperan que la inflación se ubique en 1,9%.
Las modificaciones también alcanzaron a la proyección anual. Mientras que en el REM anterior se calculaba que la inflación total de 2026 sería del 22,5%, ahora los especialistas estiman que podría acercarse al 26,1%.
Qué prevé el mercado para el dólar
En contraste con la inflación, las previsiones sobre el tipo de cambio mostraron un ajuste a la baja. El comportamiento del dólar en las primeras semanas de 2026 llevó a los analistas a proyectar valores menores a los que habían estimado previamente.
Según el relevamiento, el tipo de cambio nominal mayorista cerraría marzo en $1.429, lo que implica $72,8 menos que lo previsto en el REM publicado en febrero. Este valor corresponde al dólar mayorista, el que utilizan bancos y grandes empresas para operaciones de comercio exterior.
Aun así, las proyecciones indican que el dólar mantendría una tendencia ascendente, aunque de manera gradual y controlada. En ese escenario, la cotización superaría los $1.500 en junio.
En el horizonte más largo, las expectativas variaron poco. Para fines de 2026 se prevé un tipo de cambio de $1.707, es decir $43,2 menos que lo estimado en el informe anterior. En tanto, para febrero de 2027 los analistas proyectan un valor de $1.748, unos $20 por debajo de lo pronosticado el mes pasado.