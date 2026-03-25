Irán impone un "filtro de lealtad" en Ormuz: solo permitirá el paso a buques que no sean "hostiles"

En una maniobra que eleva la tensión en el tablero internacional, Irán decidió transformar el Estrecho de Ormuz en una aduana política. El régimen de Teherán endureció los controles sobre esta vía estratégica, al advertir que la libertad de navegación estará condicionada a la "no hostilidad" de las embarcaciones y sus Estados de bandera.
A través de su misión ante las Naciones Unidas y su representante ante la Organización Marítima Internacional (OMI), Seyed Ali Mousavi, Irán ratificó que el tránsito no será irrestricto.
El nuevo protocolo exige una coordinación obligatoria con las autoridades iraníes y el cumplimiento de estrictas normas de seguridad. "Los buques no hostiles podrán beneficiarse del paso seguro siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra la República Islámica", remarcó la delegación diplomática.
Las nuevas "reglas de juego" de Teherán
- Alineamiento político: prohibición de participar o apoyar acciones calificadas como agresivas contra Irán.
- Supervisión directa: obligación de coordinar cada movimiento con los organismos competentes iraníes.
- Protocolos "ad hoc": cumplimiento estricto de las normas de seguridad dictadas por Teherán bajo amenaza de interrupción.
Este endurecimiento no es casual. Ocurre tras la escalada bélica del pasado 28 de febrero encabezada por Estados Unidos e Israel. Al controlar el estrecho por el que circula una cuarta parte del crudo mundial, Irán utiliza el flujo energético como una herramienta de presión directa frente a las sanciones y ofensivas de Occidente.