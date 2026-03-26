Los salarios formales arrancaron el año en baja frente a la inflación y acumulan una pérdida del 7,9% con Milei
En enero, los ingresos registrados subieron 2% contra una inflación del 2,8%. La caída del poder adquisitivo se extiende por quinto mes consecutivo, con mayor impacto en el sector público.
Los salarios registrados comenzaron 2026 con un nuevo retroceso frente a la inflación. En enero, los ingresos formales aumentaron 2% nominal, mientras que el costo de vida avanzó 2,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado fue una nueva caída del poder adquisitivo, la quinta consecutiva, que profundiza el deterioro acumulado desde el inicio del gobierno de Javier Milei, con una baja real del 7,9%.
Dentro del segmento formal, el mayor impacto se observó en el sector público. Los salarios estatales crecieron apenas 1,8% en el mes, lo que implicó una pérdida real del 1%. En el ámbito privado, los ingresos subieron 2,1%, aunque también quedaron por debajo de la inflación y resignaron 0,7% de su poder de compra, de acuerdo con cálculos de Ámbito en base a cifras oficiales.
El deterioro salarial se da en un contexto económico más amplio que también muestra señales de debilidad. El consumo masivo registró una caída del 6,3% en febrero, según un relevamiento de la consultora Scentia, mientras que la mora de las familias continúa en aumento y alcanza niveles que no se veían desde hace más de dos décadas.
De acuerdo con el Banco Central (BCRA), la morosidad en entidades bancarias llegó al 10,6%. La situación es aún más delicada fuera del sistema financiero tradicional: en las entidades no bancarias, la irregularidad en los créditos ya supera el 27% y comienza a impactar con fuerza en las fintech.
El mercado laboral también refleja este escenario. La tasa de desempleo trepó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, lo que representa un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior, según el Indec. A la par, se registró un incremento de la informalidad, que pasó del 42% al 43%, mientras que el empleo formal retrocedió del 57,8% al 56,9%.
En términos interanuales, los salarios también quedaron rezagados frente a la inflación. En el sector público, los ingresos subieron 30% contra un alza de precios del 32,4%, lo que implicó una caída real del 1,8%. En el ámbito privado, el desempeño fue aún más débil: con un incremento del 28,5%, los salarios sufrieron una pérdida del 2,9% en términos reales.
Sin embargo, el ajuste más significativo se registra en el acumulado de la actual gestión. Desde la asunción de Milei, los salarios públicos se desplomaron un 17,9% en términos reales, mientras que los privados muestran una caída más acotada, en torno al 2,3%.
“El deterioro en el mediano plazo es dramático”, advirtió el economista Luis Campos, quien remarcó que los ingresos se ubican en niveles mínimos de las últimas dos décadas, con la excepción de los primeros meses de 2024. En comparación con los picos de fines de 2017, señaló, la caída alcanza entre el 21% en el sector privado y el 35% en el público.
De cara a marzo, las perspectivas no muestran un alivio inmediato. La inflación continúa presionada por la suba del petróleo y los ajustes en tarifas de servicios y transporte, por lo que se espera que se mantenga en torno al 3%, prolongando así la tensión sobre el poder adquisitivo de los salarios.