Los salarios formales arrancaron el año en baja frente a la inflación y acumulan una pérdida del 7,9% con Milei

“El deterioro en el mediano plazo es dramático”, advirtió el economista Luis Campos, quien remarcó que los ingresos se ubican en niveles mínimos de las últimas dos décadas, con la excepción de los primeros meses de 2024. En comparación con los picos de fines de 2017, señaló, la caída alcanza entre el 21% en el sector privado y el 35% en el público.