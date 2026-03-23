La inflación de marzo se acelera y podría superar el 3% impulsada por educación, tarifas y combustibles

Las estimaciones privadas anticipan que la inflación de marzo mostrará una aceleración respecto de los meses anteriores, con un nivel que superaría el 2,9% registrado en enero y febrero. Incluso, podría ubicarse por encima del 3%.
El incremento responde principalmente a subas en Educación, indumentaria y tarifas, a lo que se suma el impacto del aumento de los combustibles en medio del conflicto en Medio Oriente.
La consultora Econviews registró en la tercera semana del mes una suba del 0,8% en una canasta de alimentos y bebidas relevada en supermercados. En ese período, Lácteos lideró las subas con un alza de 1,4%, mientras que Verdulería fue el único rubro que cedió terreno con una baja de 0,5%. La acumulada de las últimas cuatro semanas marcó 3,5%.
EcoGo, la consultora que conduce Marina Dal Poggetto, proyecta una inflación general mensual de alrededor del 3%. La firma precisó que, si bien el rubro alimentos mostró cierta desaceleración respecto de la semana anterior, el impulso del índice general proviene fundamentalmente de la estacionalidad de Educación (con una suba del 12%) e Indumentaria (5%), más el arrastre de ajustes en tarifas y combustibles.
En tanto, LCG informó que en la tercera semana de marzo los precios de los alimentos desaceleraron 0,2%, cortando una racha de dos semanas consecutivas con alzas del 1%. La dinámica mensual de esa consultora se ubicó en 3,1%, con un acumulado del mes de 2,4%, según el relevamiento del diario "Ámbito".
En ese contexto, Javier Milei modificó su discurso durante su visita a Hungría, al señalar que su objetivo es eliminar la inflación durante su mandato, en contraste con declaraciones previas en las que proyectaba una inflación cercana a 0% para agosto.
"Gracias a nuestra política que logramos sacar el país a flote. Pasamos a una inflación que está en torno al 30% y probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primer mandato, la terminaremos por exterminar”, afirmó.
La declaración implicó un cambio en sus previsiones, al trasladar la meta desde agosto de 2026 hacia el final de su gestión, en diciembre de 2027. El mandatario no detalló las razones de esta modificación ni se refirió a los plazos previamente mencionados.