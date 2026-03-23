La inflación de marzo se acelera y podría superar el 3% impulsada por educación, tarifas y combustibles

La consultora Econviews registró en la tercera semana del mes una suba del 0,8% en una canasta de alimentos y bebidas relevada en supermercados. En ese período, Lácteos lideró las subas con un alza de 1,4%, mientras que Verdulería fue el único rubro que cedió terreno con una baja de 0,5%. La acumulada de las últimas cuatro semanas marcó 3,5%.