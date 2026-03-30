Las familias se financian para pagar saldos pendientes ante el desplome del ingreso real

El deterioro del bolsillo argentino entró en una fase crítica. Lo que comenzó como un recurso para cubrir gastos corrientes se transformó en un círculo vicioso: las familias ya no toman crédito para consumir, sino para cancelar deudas previas. Este escenario, que despierta alarmas en el sistema financiero, se da en un escenario donde la morosidad bancaria roza el 10,6%, mientras que en el sector de "comercio minorista" el incumplimiento trepa a un preocupante 45%.