Seguridad El “Petiso David” reconoció que se dedicaba a la usura Walter Lobos fue acusado de lavar $500 millones. Negó ser un narcotraficante. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Los GardelitosNarcotráficoInseguridadViolenciaAgustín ChitWalter “Petiso David” Lobos Tamaño texto Comentarios Lo más popular Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe Los dilemas de una economía hogareña que aún no repunta Elegir estudios en la incertidumbre Cartas de lectores: Memoria y olvido